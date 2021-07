Tartu raudteejaamas saab näha näitust naismaadlejatest

Fotograaf Maria Kilk on ka ise aastaid maadlusega tegelenud ja võistlejaid mati ääres pildistanud. Seekord kutsus ta naised aga stuudiosse, kus lihtsus ja naturaalsus oli taotluslik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tavaliselt, kui räägitakse naismaadlusest, öeldakse, et see on nii mehelik ala, nad on nii paksud, neil on kõrvad ka nii koledad. Ja siis on teine äärmus, kus tahetakse näidata, et naismaadlejad on nii naiselikud, pannakse igasuguseid litreid külge," rääkis Kilk.

Fotod näitavad iga naise isikupära väljaspool treeningsaali, kuigi neid kõiki ühendab kirg maadluse vastu.

"Kindlasti on huvitav näha teisi, kuidas nad on väljaspool maadlusmatti ja kuidas siis välja näevad. Ka ennast on pildilt huvitav vaadata, see on nagu tõeline hull mina. Maadlusmatil võib-olla ei näe seda, kui lennukad ideed mul on ja kui pea peale on võimalik kõik keerata," selgitas maadleja Eva Maria Raudsepp.

"Poisid ka loomulikult, aga pange oma tüdrukud ka maadlustrenni. See ei ole ainult see, et appi-appi tüdruk tegeleb sellise alaga. Tegelikult see on üks asi füüsisele, aga teine asi, et see on vaimule ja enesekindlusele üks parim spordiala," ütles maadleja Gerlin Järvela.

20 praegu tegutsevat naismaadlejat on kõrvutatud naistega üle-eelmisest sajandist. Kuna need naised tuuritasid põhiliselt väljaspool Eestit, ei ole nad eestlaste seas tuntud, kuid olid tegelikult toona maadlusmaailma tähed.

"Naised tegelesid juba nii ammu maadlemisega, see oli huvitav. Ei oleks arvanud midagi sellist," tõdes Raudsepp.

Lisaks Tartu raudteejaamale jõuab näitus tuleva aasta jooksul veel kaheksasse Eesti maakonda.