Elektriteatri dokisarja avab kultusdokk teksaslaste pikapi lembusest

Texasest pärit USA filmitegija Seth Robbins Bindleri kultusdokis panevad 24 teksaslast proovile oma vaimse ja füüsilise tervise selle nimel, et võita omale kohalik staatusesümbol – tuliuus pikap. Rahvavõistluse reeglid on lihtsad: hoia käsi autokerel nii kaua, kui suudad. Viimasena püsti jäänud inimene saab auto endale.

Meisterlavastaja Quentin Tarantino, kes enne oma karjääri filmitegijana aastaid videolaenutuses töötas, on öelnud, et "Käed kapotil" on ainus film, mida ta soovitaks ükskõik kellele, küsija maitsest hoolimata.

Elektriteatril on kavas jätkata dokisarjaga aastaringselt. Kino eesmärk on tutvustada Tartu filmihuvilistele dokumentalistika paremikku laiast maailmast.

"Soovime, et vaataja astuks dokumentalisti loodud linateosega kontakti just nii, nagu autor seda on soovinud – süvenenult ja suurel ekraanil," ütles Elektriteatri programmijuht Rasmus Rääk. Tema sõnul on dokumentaalfilm olnud nende kino külastajate hulgas üks menukamaid žanre. "Filmisõprade kasvava isu täitmiseks serveerime edaspidi vaatajale iga kuu ühe lõigu mikro- ja makrokosmose vahele jäävast elust."

Dokisarja raames näeb järgmisena uut linateost, PÖFFil linastunud Rootsi ja UK filmitegijate Ellen Fiskeli ja Ellinor Hallini ühisfilmi augustis. "Agulilinnukesed" näitab Šoti endise tööstuslinna keerulistes sotsiaalsetes oludes sirguvaid teismelisi. Nagu ütleb linna kohta filmi peategelane Gemma: "Siin satud kas vanglasse või saad lapse".

Septembris linastub aga Sarah Moshmani katsumusterohke "Kui kallas kaob silmist", mis vaatleb esimest naiskonda maailma ajaloos, kes ületab neljase aerupaadiga Vaikse ookeani. Saavutuse kaalu näitab tõik, et tegu on asjaarmastajatest moodustatud naiskonnaga.

Elektriteatri dokisari jätkub edaspidi sagedusega: üks uus dokfilm igal kuul. Iga dokki saab näha kahel korral. Esilinastus iga kuu esimesel teisipäeval. Järellinastus kuu teises pooles. Filmidega saab tutvuda Elektriteatri kodulehel.

Kõik dokisarja filmid linastuvad eestikeelsete subtiitritega.