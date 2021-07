Narva Ooperipäevadel jõuab lavale Neeme Kuninga lavastatud "Petja ja hunt"

Festival pakub vaatamiseks külalisetendusi ja armastatud ooperiklassikat. Tähistatakse vene helilooja Sergei Prokofjevi 130. sünniaastapäeva ja sellega seoses on kavas Neeme Kuninga lavastatud muusikalise muinasjutu "Petja ja hunt" esiettekanne. Kaasa teeb ka kohalik Narva Linnaorkester dirigent Anatoli Štšura juhatusel.

"Sel aastal on meie programm rikkalikum kui kunagi varem. Kavas on etendused, mille nägemiseks ainus võimalus Eestis on sõita Narva," ütles festivali kunstiline juht Julia Savitskaja. Koostöös SA Narva Muuseumiga pakutakse ooperipäevade raames giidiga ekskursioone Kreenholmis ja Narva linna ajaloo teemadel. Festivalialal on avatud teatrikohvik.

Esimese nädalavahetusel ooperiklassika Iisraelist ja lastemuusikal Peterburist

Narva Ooperipäevade esimesel nädalavahetusel annab külalisetendusi Jeruusalemma Lüürilise Ooperi Festival, esitades armastatud ooperiklassikat. Reede õhtul on kavas Puccini "Boheem", milles on kujutatud 1830. aastate Pariisi boheemlaste elu, laupäeva õhtul etendub Rossini "Tuhkatriinu", mille aluseks on Perrault' võluv muinasjutt.

Lastele on pühapäeva keskpäeval kavas Preussleri raamatu "Väike nõid" ainetel samanimeline muusikal Peterburi Music Halli teatrilt. Etendus on vene keeles ja sobib vaatamiseks alates 6-aastastele lastele koos vanematega.

Teisel nädalavahetusel gala, külalisetendused Islandilt ja Prokofjevi 130. sünniaastapäeva tähistamine

Narva Ooperipäevade teine nädalavahetus algab reede õhtul rahvusvahelise ooperigalaga Kreenholmi Manufaktuuris. Lavale astuvad solistid Peterburi Mihhailovski ja Maria teatritest ning külalissolistid Rootsist. Laupäeva õhtul saab samal laval näha Reykjavíki Ooperipäevade lavastuses Beethoveni ooperit "Fidelio", mis põhineb ühel tõestisündinud lool prantsuse revolutsiooni ajast.

Pühapäeva keskpäeval algab taas lasteprogramm, mis pakub nautimist kogu perele. Kavas on Reykjavíki Ooperipäevade esituses Ameerika helilooja Lee Hoiby kammerooper ''Bon appétit!'', kus telekokk Julia Child õpetab küpsetama prantsuse šokolaadikooki, mida etenduse lõpus kõik pealtvaatajad ka maitsta saavad. Sellele järgneb Prokofjevi 130. sünniaastapäeva auks muusikalise muinasjutu "Petja ja hunt" esiettekanne Neeme Kuninga lavastuses ja kohaliku Narva Linnaorkestri osavõtul.

Narva Ooperipäevad tähistab sel aastal oma 5. juubelisünnipäeva. Festival 2.-12. septembrini, rohkem infot leiab ürituse kodulehelt.