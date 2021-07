Pärnu suupillifestivalil saab kuulda poolemeetrist pilli

Pärnus alanud 19. suupillifestivalil esineb teiste hulgas ka suupilliklubi Piccolo ansambel, kus festivali korraldaja Elmar Trink mängib pool meetrit pikka suupilli. Sellist on harva näha.

Festival algas suupillimängijate konkursiga, millele, nagu väga paljudele sellesuvistele üritustele, oli koroona pannud oma pitseri ja osavõtjaid oli vähe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga pealtvaatajaid oli Pärnu kontserdimaja väike saal täis. Kolme päeva jooksul avaneb võimalus selle huvitava pilliga tutvust teha veel paljudel.

Suupill saab tänavu 200-aastaseks ja Trink nimetab seda tõsiseltvõetavaks instrumendiks.

"Suupill on nagu kõigi teiste - lõõtspillide, akordionide, harmooniumide, pandoomiumide - vanem vend. Ja me ei saanud kuidagi teisiti, kui pidime sel aastal oma festivali tegema," ütles Trink, kes mängib festivalil poole meetri pikkust pilli, millel on 384 nooti.

Suupilliklubi Piccolo saab tänavu veerandsada aastat vanaks. Esimesed pillid sai ansambel Saksamaalt 2004. aastal. "Pärast seda oleme õppinud seda pilli pisitasa mängima mitmes koosseisus," ütles Trink.

Festival kestab Pärnus pühapäevani, aga esmaspäeval antakse Tallinnas erikontsert.