Sofi Oksaneni "Puhastus" esietendub Kanadas, Eestis saab näha veebietendusi

Piiratud publikuarvuga etendused toimuvad Keyano Theatre & Arts Centre kultuurikeskuses 15.–17. juulini ning virtuaaletendused 15.–25. juulini.

"Pandeemia on olnud teatritele katsumus, aga ma olen rõõmus, et nüüd saab seda etendust vaadata kõikjal maailmas," ütles Oksanen.

Näidendi lavastaja on kolm korda (2017, 2018 ja 2019) Outstanding Directoriauhinna saanud rootsi näitleja ja lavastaja Hanna Fridhed.

"Puhastuse" loos ja tegelastes on palju kauneid kihte ja karakteriloome on suurepärane. Oma olemuselt on lugu sügavalt inimlik," tõdes Fridhed.

Theatre; Just Because'i kunstiline juht Bailey Yarkie on vaimustuses "Puhastuse" kõrgetasemeliste virtuaaletenduste ja eelkõige turvanõuetele vastavalt korraldatud publikuga etenduste toimumisest.

"Ootame entusiastlikult ja optimistlikult, et "Puhastus" avab nüüd, kui kontroll pandeemia üle paraneb, lõpuks ometi ukse meie piirkonna kultuurielule," rõõmustas Yarkie.

Kanada lavastuse peaosades mängivad näitlejad Jenny Price (Aliide Truu 1990. aastatel), Taylor Vincent (Aliide Truu 1950. aastatel), Davki Patel (Zara), Tanner Chubb (Hans) ja Chris Bowers (Martin ja sõdur).

Juba 15 keeles etendunud "Puhastust" on Põhja-Ameerikas varem esitatud ainult Ameerika Ühendriikides. New Yorgi teatris La MaMa ja Washington DC teatris La Scena olid esietendused 2011. aastal. Näidendit on mängitud ka Chicagos ja Santa Barbaras.

Oksaneni kõige värskem romaan "Koertepark" (Like Kustannus 2019) ilmub Kanadas Owen F. Witesmani tõlkes oktoobri alguses. Kirjastaja on House of Anansi. Ühendriikides ilmub "Koertepark" septembris kirjastuselt Knopf ja Suurbritannias kirjastuselt Atlantic Books. Ameerika Ühendriikides on Kirkus Review ja LitHub avaldanud teosest juba positiivsed eelarvustused, milles kiidetakse Oksaneni tundlikku ja haaravat jutustuslaadi.