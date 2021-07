Laupäeval saab alguse Pärnu Kunstinädal

Laupäeval, 17. juulil algab Pärnu Kunstinädal, mis tutvustab kunstimaastiku värskemad suundumusi ja Eesti kunsti tippautorite loomingut. Suvepealinna linnaruum ja rannaala täituvad üheksaks päevaks kunstisündmuste ja etteastetega, programmiga on liidetud ka mitmed teised suvised festivalid ja üritused.

Pärnu Kunstinädala peakorraldaja Andra Orni sõnul on suvepealinnas toimuva kunstinädala soov tuua esile ja tugevdada kohalikku kunstiskeenet, elavdada linna kultuurielu ning lähiturismi. "Erinevate ürituste ning linnaruumi häppeningidega toome loomingu ateljeedest välja, otse publiku silme ette, et luua kontakte laiema publikuga ning inspireerida kunstnikke," rääkis Orn.

"Oleme varasemalt korraldanud Kunstinädalat neljal korral Tallinnas, kuid lähtudes kunagisest kunstinädala traditsioonist on meie soov viia laiemale publikule suunatud kunstifestival erinevatesse linnadesse üle Eesti," lisas ta. "Pärnus on väga tugev ja aktiivne kunstiskene, mispärast otsustasime kunstinädalaga esmalt just suvepealinna kolida."

Orni sõnul on kunstinädala programmis mitukümmend omanäolist kunstisündmust, mis omakorda haakuvad teiste Pärnus toimuvate kunstiüritusega nagu IN Graafika ja Pärnu Kunstisuvi. "Näituste avamised, tuurid galeriides, performance'id, töötoad, lavastused, filmiprogramm, etendused ja kontserdid, kunstiturg – kokku esitleb kunstinädal ligi saja kunstniku loomingut."

Esimesel päeval avab kunstinädala raames oma näituse Mare Tralla ning Steineri pargis ja rannaalal Eesti Kunstikoolide Liit. Nädala sümboolseks avalöögiks on pühapäeva õhtul toimuv Sven Grünbergi autorikontsert "Hingus", mis erinevalt Tallinnas ja Tartus kontserdisaalides toimunust leiab aset vabas õhus ehk rannahoone seenrõdul ja pakub lisaks muusikalisele elamusele ka rannapoeesiat. Lisaks toimuvad päeval tuurid Mare Tralla ja Pärnu Kunstisuve näitustel.

Kunstinädala programm jätkub 19. juulil spetsiaalse filmiprogrammiga, kus esitletakse reaalsust nihestavaid lühifilme, ning 20. juulil rattatuuriga, kus tehakse üheskoos tiir peale linna kunstiasutustele, et kogeda midagi teistsugust, mis tavakülastajale on tavaliselt kättesaamatu – kiireid kohtumisi kunstnikega, ateljeekülastusi, näitusevahetusi -ja avamisi.

Järgnevad päevad täituvad etenduskunstidega. 21.-23. juulini etendatakse rannahoone seenrõdul Jaan Malini multimeedium-lavastust, kus kujutatakse infomürast põhjustatud ebaloomulikku elukeskkonda. Samal ajal liigub linnas ringi Hispaania kunstnik Susana Sanroman, kelle sekkuvat laadi ühiskondlike valupunktidega tegelev stand-up performance tabab möödujat juhuslikult.

Kunstinädala lõpuprogrammi kuuluvad esmakordselt kavas olev Kunstiturg Martensi väljakul ja Non Grata Suur Festivalipäev laupäeval 24. juulil. Pühapäeval toimub aga kunstinädala tippsündmus Suur Kunstipäev Iseseisvusväljakul ja Pärnu Loomeliidu ringiliikuv ühisaktsioon. Kogu nädala jooksul avatakse veel rida teisigi näituseid ning toimub mitmeid sündmusi. Pärnu Kunstinädala kava saab näha ürituse kodulehel.