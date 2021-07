Okase muuseumi uutel näitustel on esindatud Eesti joonistuskunstnikud ja noored disainerid

"Joonistatud Põhjamaa. Reindorffist ja Ulasest kaasajani"

Kuraatorid Mai Levin ja Inga Heamägi

Näitus püüab korvata joonistuse tagasihoidlikku osa tänases kunstielus, seades Okase akti- ja portreejoonistuste kõrvale muuseumi igasuvises ekspositsioonis loodusest inspireeritud töid kaasaegsetelt kunstnikelt ja kahelt klassikult -maastikujoonistuse tippmeistrilt Günther Reindorffilt (1889 -1974) ja graafik Peeter Ulaselt (1934 -2008). Näituse ulatuslikumat kaasaegset osa kureerib Inga Heamägi, klassikaosa - Mai Levin. Reindorffilt on joonistusi aastaist 1933 - 1968 Tartu Kunstimuuseumi, galerii Rios ja Sven Pertensi kogudest. Ulase suured joonistused mändidest aastaist 1983 – 1998 pärinevad Tartu Kunstimuuseumi, Eesti Kunstnike Liidu ja Maria-Kristiina Ulase kogudest. Aegade ja autorite vahel tekib loomulikult dialoog, mis on üks näituse eesmärke.

"Sarnaselt Günther Reindorffiga tema kaasaegses ruumis 1920–1930. aastatel, töötavad ka kaasaegsed kunstnikud reklaami- ja disainibüroodes, kujundavad postmarke ja teisi väärispabereid, on õpetajad, osalevad kunstikonkurssidel ja -žüriides jne. Kas 30ndad on ikka "meie ajast" nii kosmilisel kaugusel?" rääkis näituse üks kuraator Inga Heamägi.

"Minu mõte on näidata meie kaasaja kunstnike loodusest inspireeritud joonistusi. Sellest näitusest võtavad oma joonistustega osa meie kaasaegsed kunstnikud, kellest suur osa on graafika eriala lõpetanud ja kellele on joonistamine loomulik osa nende elust," lisas ta. "Ainus, mis minu arvates on muutunud, on aja mõiste. Meie vanema generatsiooni jaoks oli loomulik süveneda ja viimistleda oma töid päevi ja kuid. Seevastu praegune põlvkond saab kulutada joonistamiseks 5 minutit kuni 3 tundi."

Näitusel osalevad kunstnikud: Jarõna Ilo, Maria Kristiina Ulas, Matti Pärk, Uno Roosvalt, Maarja Nurk, Margot Kask, Feliks Sarv, Ülle Marks, Jüri Kass, Gudrun Koppel, Lauri Koppel, Antti Klemi (Soome), Lembe Ruben, Pavel Semjonov, Hannah Harkes (Šoti), Inga Heamägi.

Laupäeval, 17. juulil kell 14 toimub näituse kuraatorituur ja kell 15 Mai Levini loeng "Günther Reindorff ja eesti joonistuskunst"

"Sümbioos" Karl-Christoph Rebane, Sandra Luks, Karl Korsar

Kuraator Karin Kiigemägi

Kolme noore kunstniku ühisnäitus "Sümbioos " muuseumi kolmandal korrusel väärtustab pealtnäha lihtsat loomeprotsessi ja toob vaatajate ette omapärase loomingu ja materjali kunstiks saamise tagamaad. Kunstnikke ühendab värskus, mässumeelsus ja oskus maailma näha läbi oma unikaalse loomeprisma.

Väljapanekul on esindatud nii moe- kui tekstiilikunst, mis on sündinud läbi kontseptuaalse lähenemise temaatikale. Võib leida uudseid ja omapäraseid materjale ja tehnikaid, joviaalseid mustreid ning tunda kunstnike saavutatud füüsilist ja tunnetuslikku kontakti vormi ja funktsiooni vahel.

Karl Korsari kirkad ja maagiliselt ligitõmbavad mustrid erinevatel toodetel ning kahe noore moekunstniku Karl-Christoph Rebase ja Sandra Luksi vormimängud, ühiskonna valupunktide kajastused tulevad kokku ühes sidusas ruumis, mis juhatab vaataja läbi emotsionaalselt eklektilise teekonna.

1. augustil toimub kohtumisõhtu "Artist's Talk", kus publikul on võimalus lähemalt kunstnike ja nende loometöö protsessi kohta uurida.

Mõlemad näitused jäävad avatuks 5. septembrini.