Arvustus. Vandenõu sepitsusega saunapidu

Suveteatris käies saab ikka ja jälle imestada, millist jõudu hakkavad seal omama erinevad laiali laotatud riideesemed, mis juba kolmveerand tundi enne etenduse algust parimaid istekohti katavad. Isegi kamm või kiviga toolile kinnitatud tühi kilekott saab suveteatris uue tähenduse ja hoiab vankumatult kinni kiiremate teatrikülastajate meeliskohti. Nii mõnigi tulija saab kurja pilgu või mõne krõbedama sõna osaliseks, kui kohvitopsiga märgistatud ehk ilmselgelt hõivatud tooli üritatakse kaaperdada. "Kui sai juba nii kaugele sõidetud ja teatripiletile 45 eurot kulutatud, võiks etendust ka hea koha pealt vaadata," mõtleb "Eramaad" vaatama tulnud teatrikülastaja, kes vaikselt toolil laiutavat pintsakut märkamatult edasi nihutab.

Teatrisse saabudes terendab publikut võimsate valgete sammastega Pootsi veinimõis koos lopsaka pargi ja tiigiga, mille maalilisus ja mitmekülgsus on ilmselt üks põhjustest, miks seal mängitakse sel suvel lausa kahte lavastust. Teine põhjus peitub aga ilmselt selles, et mõlema lavastuse lavastaja on Anti Reinthal, kes on nii "Eramaa" kui "Nõidkapteni needuse" publikuni toomiseks valinud just Pärnumaal asuva veinimõisa.

Juba suve alguses hakkas "Eramaa" reklaami kostuma erinevates raadiotes ja kaubanduskeskustes, kust jäid enam kõlama tuntud näitlejate nimed, millega üritati publikut Pootsi meelitada. Kuigi ma ei kahelnud Andrus Vaariku, Tanja Mihhailova-Saare, Pääru Oja, Juss Haasma ja Nikolai Bentsleri võimekuses, üllatusin siiski meeldivalt kogu ansambli mängus. Salgakaaslastest tegelaste kamraadlus ning nende erinevad grotesksed tüübid tulid esile just tänu dünaamilisele trupile, kes tegelaste omavahelisele tõukumisele ja vastandumisele üles ehitatud loo tööle panid. Eriline vabadus ja nauding kiirgas Pääru Oja filosofeeriva targutaja Fausti rollilahendusest, kes tõmbas lavale ilmudes kohe teised oma energiaga kaasa ja kandis seda kuni etenduse lõpuni.

Saunapeol lahti rulluvast vandenõu sepitsusest jutustav "Eramaa" on paigutatud keset mõisa tiiki, millel ilutsev ehtsa saunaga plotist lava annab loole üsna tõetruu ilme. Rikkal mõisa omanikul võikski tiigi peal ju saun ulpida, kuhu ta igal aastal oma armastatud surnud poja sünnipäevaks sõbrad kokku kutsub. Kuigi Andrus Vaariku mängitud Isa juurde kokku tuleku põhjuseks oli tegelikult külmavereline raha jagamine ja mõrvaplaani elluviimine, oli selles siiski piisavalt inimlikkust, et mõjuda kaasahaaravalt.

Ometi tekkis loo ümber teatud distants, mis alguses tegelastele kaasa elamist takistas. Kuna mitusada inimest mahutav publikutribüün jäi tiigi kaldale ehk lavast kaugele, kasutasid näitlejad põsemikrofone ning vaatajateni jõudis heli läbi veidralt summutatud kõlarite, mis alguses harjumist vajas. Sellest vahendatusest tingituna tekkiski alles teise vaatuse keskel tunne, et hakkan looga suhestuma ning tahan teada, millise lahenduseni tekkinud suhtepuntrad jõuavad.

Kuigi lahti harutatavat lugu oli kokkuvõttes huvitav jälgida, võiks siiski teravamad kriitikanooled suunata alusteksti suunas. Lavastuse turundustekst seadis ootused üsna kõrgele, lubades, et laval saab nii nalja, laulu kui pisaraid, mida lihtsalt peab nägema. Ehkki loos oli mitmeid huvitavaid pöördeid, tundus tegevustik aga kohati paigal seisvat ning end kordavat. Kahjuks on ka suvekomöödiale iseloomulikuks jooneks saanud peamiselt allapoole vööd suunatud naljad, mis eriti meelt ei terita. "Eramaa" rõhutatud maskuliinne toon lõi seda tüüpi naljadele võib-olla sobivama konteksti, kuid ei tõstnud vähemalt minu jaoks piisavalt nende väärtust, et muige suule tuua. Samas pugistas naeru nii mõnigi teatrikülastaja ehk ilmselt võib seda siis maitse küsimuseks pidada.

Seega on "Eramaa" ehtne suve lavastus, kuhu juurde kuuluvad nii tavapäraseks saanud suveteatri rituaalid ja võtted kui ka omapärasemad lahendused. Näiteks on lisaks huvitavale lava paigutusele stiilselt lahendatud ka kohalike toitlustajate võimalus oma hõrgutisi pakkuda. Vanasse laudahoonesse sisse seatud nii-öelda toidutänav moodustab etenduse juures omaette atraktsiooni, kus ostlemiseks eraldati kahe vaatuse vahel koguni kolmveerand tundi. Lisaks kohalikele maitseelamustele saab aga sel suvel Poosti sõites nautida ka Eesti tippnäitlejate efektseid rollilahendusi ning üht puändiga vürtsitatud komöödiat.