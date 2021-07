Septembris etendub lavastus olümpiasangar Kristjan Palusalust

Lavastajana teeb oma teise töö Piibe Teatris Jaanus Nuutre. "Eesti-sugused väikeriigid vajavad endale suurkujusid, mehi ja naisi, kelle järgi rivistuda, keda eeskujuks seada ja kellele kaasa elada," rääkis Nuutre. "Sellised kangelased teevad nii rahva kui rahvuse hingelt ja vaimult vägevaks. Võimalus lavastada Kristjan Palusalust teatritükk on koorem, mille kandmine on mistahes trupile ühtelugu vastutus ja ka privileeg."

"Ma olin noorena samuti maadleja ja sain 1986. aastal Palusalult käepigistuse ja tema autogrammiga diplomi," rääkis lavastuse autor ja produtsent Arlet Palmiste. "See diplom on mul tänaseni alles ja kodus aukohal. Olen Palusalust näidendi kirjutamise mõtet kandnud endaga umbes 20 aastat. Imelikul kombel ei ole seda tänaseni tehtud."

Näidend jutustab Palusalu elust pärast II maailmasõda, kus uued riigivalitsejad ei osanud Palusaluga midagi peale hakata. "Palusalu elu kohta on palju küsimusi, kuid vastuseid tegelikult ei ole," nentis Palmiste. "Me püüame anda ühe nägemuse võimu ja vaimu suhetest. Võiduhetked teevad võitjatest rahva jaoks kangelased, kuid mis saab siis, kui eufooria möödub või kuidas kangelased oma staatust kasutavad. Kas võit kohustab olema eeskujuks? See on peen psühholoogiline mäng."

Palusaluna astub lavale Mihkel Tikerpalu. "Mõnda suurmeest kehastades on tunded alati kahetised. Uhke on olla üks esimesi, kes meie suurima olümpiasangari publiku silme ette manab, aga suurtel meestel on alati suured kingad, mille kandmine on vastutus," tõdes Tikerpalu. "Palusalu kingad ehk nii suured ei olegi, aga tema pintsak, kuhu rammumehe õlad pidid ära mahtuma, on küll aukartustäratavalt võimas ja ma annan endast parima, et seda sisu ja karakteriga täita."

Palusalu abikaasa Ellenit mängib Liis Haab. Lisaks teevad lavastuses kaasa Riho Rosberg, Heidi Pähn, Kristjan Arunurm, Gerhard Saks, Rainer Miller ja Riho Altmäe.

Lavastus "Palusalu" esietendub 22. septembril Voose Päikesekodus.