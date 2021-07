Pärnu filmifestivali publikuhääletusel saab osaleda laupäeva lõunani

Terve nädala on ETV2 toonud vaatajate ette valiku Pärnu filmifestivali dokumentaalfilme. Kõik need filmid kandideerivad ka Eesti rahva auhinnale. Filme saab vaadata ja oma lemmiku poolt hääletada ERR-i kultuuriportaalis. Hääletus lõpeb laupäeval, 17. juulil kell 12:00.

Pärnu filmifestivali lõpetamist vahendab ETV2 laupäeval, 17. juunil kell 22.30 ja siis selguvad nii žürii poolt parimaks tunnistatud filmid kui ka Eesti rahva lemmik.

Võistlusfilmide tutvustused:

13. juulil "Läti koiott" (Latvian Coyote, Läti 2019), režissöör Ivars Zviedris.

Zviedris filmis oma doki Läti-Vene piiril, kus kohalikud eluheidikud teenivad elatist eluskaubaga. Kas selles äris on ka kutsumust, kui eesmärgiks on aidata Vietnami põgenikke siseneda salaja Euroopa Liitu? ELi ja Venemaa piiril kohtuvad inimesed, kes tahavad elada inimväärilist elu. Ühed tulevad teiselt poolt maakera ja teised on kohalikud illegaalid.

14. juulil "Klounide planeet" (Clown´s Planet, Hispaania 2021), režissöör Hector Carré.

Autor läheb kaasa hispaania naljameestega, kes lahutavad laste meelt pagulaslaagrites ja haiglates mitmel pool maailmas. Meeste põues tuksub kutsumus olla toeks vanematest ilmajäänud lastele. Klounid ajavad meid naerma ja me ei võta neid tõsiselt, samas austame ja imetleme aktiviste, sest nad võitlevad parema ühiskonna eest.

15. juulil "Lorino valaskala" (Wieloryb z Lorino, Poola 2019), režissöör Macej Cuske.

Linateos toob vaataja Vaikse ookeani äärsesse Lorino külla, mille eskimod maha jätsid. Lorino tähendab tšuktši keeles "leitud küla". Eskimode kutsumuse küttida valaskalu on tänaseks üle võtnud uusasukad, kes oma külmaverelise osavusega ei jää maha eelkäijatest.

16. juulil "Lootuste kool" (School of Hope, Soome/Maroko/Prantsuse/USA 2021), režissöör Mohamed El Abuodi.

"Lootuste kool" viib meid Maroko Sahhaarasse beduiinide juurde. Laste kutsumus on koolis käia ja siis harituna suurde maailma lennata. Nende vanemate kutsumus on aga vastupidine – lapsed peaks koju karja jääma ja nii tuhendeaastast eluviisi alles hoidma.

Rahvaauhinnale kandideerivaid filme saab eelvaadata ja lemmiku poolt hääletada ERR kultuuriportaalis ja pleieris allpool.