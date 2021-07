Suri räppar Biz Markie

Markie tuntumate lugude hulka kuulusid "Just a Friend" ja "Nobody Beats the Biz", kirjutab Pitchfork.

Räppar kannatas II tüübi diabeedi käes ning viibis möödunud aastal insuldiga haiglas.

"Teatame kurbusega, et reede õhtul lahkus hip-hopi pioneer Biz Markie rahulikult meie hulgast, abikaasa Tara oli samal ajal tema kõrval," avaldas räppari esindaja. Avalduses tänati fänne, keda mehe muusika on 35 aasta jooksul mõjutanud.

Biz Markie oli tuntud ka osava beatbox'i talendina.