Katariina Koemetsa debüüt-lühifilm jõudis festivali Indy Shorts programmi

Festivali toimkond valis filmi välja sadade konkursile saadetud filmide hulgast. Autori sõnul räägib see noortele seatud ootustest ja pingest, mis neile pärast kooli lõpetamist peale pannakse.

"On justkui eeldus, et kõigil on kindel plaan, siht ja suund, aga tihtipeale on vaid suur teadmatus. Olles äsja gümnaasiumi lõpetanud, oleme kaasfilmitegijate Helena Maarja Tarro ja Sandra Tammuriga ise täpselt samas olukorras, mistõttu annab see hea läbilõike noorte mõttemaailmast," selgitas Koemets ERR-ile.

"Kuna tegu on mu esimese lühifilmiga, siis ei osanud ma absoluutselt niivõrd positiivset vastukaja kuulda. Oleme osalenud juba mitmel festivalil, nii Eestis kui ka välismaal, ja saanud tunnustust," lisas ta.

Kaader Katariina Koemetsa lühifilmist "Voolukatkestus".

Indy Shorts toimub alates aastast 1991 ja tähistab tänavu oma 30. tegutsemisaastat. Ühtlasi on see üks 34 lühifilmide festivalist, mis kuulub Ameerika filmiakadeemia nn kvalifikatsioonifestivalide nimekirja ehk nimekirja, kust akadeemia liikmed valivad välja Oscarite nominente. 7000 filmifestivalist üle maailma on ainult 63 festivalil selline Oscaritele kvalifitseerumise akrediteering.

Edasised plaanid filmindusega on Koemetsal veel veel lahtised, kuid ta soovib kindlasti sellega edasi tegeleda.

"Voolukatkestus" on lisaks Indy Shortsile osalenud ka filmifestivalidel nagu Golden Valley Global Cinefest ja Golden Jury International Film Festival Indias, Montreal Independent Film Festival Kanadas, Corti a Ponte Itaalias, Light of The World Venemaal ja Rakvere gümnaasiumi filmifestival Eestis.