Paul Oja avaldas uue albumi "Hello Sunshine"

Paul Oja on produtsendi ja DJ-na tegutsenud üle 20 aasta. Juba kooliajal biitide tegemist ja miksimist alustanud mehe loodud helisid leiab raadiolainetelt, mängufilmidest ning tantsupõrandatelt.

Oma varasemate sooloalbumitega on Oja käinud enda sõnul mööda träpi ja bassmuusika radu ning ammutanud inspiratsiooni pimedatest talveöödest ja suvepäikesest. Tema värskeim sooloalbum "Hello Sunshine" seikleb aga post-trip hop'i radadel ja on mõnes mõttes järg 2017. aasta albumile "Lights out Nights out". Erinevalt varasematest sooloalbumitest ei sisalda "Hello Sunshine" ühtegi koostööd.

"Hello Sunshine" tuleb esmaesitlusele 7. augustil Põlvas toimuval Intsikurmu festivalil. Koos Paul Ojaga astub lavale ansambel koosseisus Margo Rindemaa basskitarril, Rainer Meinart löökpillidel. Lisaks teeb kaasa Joosep Kõrvitsa juhitud keelpillitrio.