Ringreisil olev 1991. aasta teemaline muuseumide ühisnäitus jõudis Jõhvi

Eesti taasiseseisvumisele keskenduvale konteinernäitusele lisaks toimub igas paigas ka kohalikele sündmustele pühendatud ajaloopäev. Jõhvile oli taasiseseisvumisaeg topelteriline, sest aastaid Kohtla-Järve koosseisu kuulunud omavalitsus sai siis taas iseseisvaks linnaks.

Augustikuus liigub näitus Jõhvist Narva.

Näituse kuraator Anne-Ly Reima märkis "Aktuaalsele kaamerale", et talle endale meeldib kõige rohkem näituse interaktiivne pool.

"Me vaatame tagasi aastasse 1991 ja seal on huvitavad intervjuud inimestest, kes tollal tegevad olid, ja on ka intervjuud inimestega, kuidas nad mäletavad seda aega," tõi ta välja.

"Muidugi on tore see, et oma stend on ka iga koha kohta, kes saab selle näituse. Seal on juttu linna ajaloost, mismoodi siis mõeldi, mis ajalehes ilmus. See on hästi põnev tagasivaade olnule."