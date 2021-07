Arvustus. Rannamaa tegelased laval ka sel suvel

Nii nagu Silvia Rannamaa 1959. aastal ilmunud noorteromaan "Kadrile" ilmus 1963. aastal järjena "Kasuema", ei jäänud ka Emajõe suveteatri samanimelise lavastuse järg tulemata. Suveteatri 25. aasta juubeli hooaja suvel üllatatakse vaatajaid Staadioni tänav 48 välilaval Kadri seikluste ning õnneotsingutega internaatkoolis. Nimiosas teeb õnnestunud rolli ka sel suvel Ella Cecilia Claesson.

Välilavale omaselt saab juba enne etenduse algust elada sisse eesriideta lavale loodud maailma. Etenduspaigale saabudes võtavad vaataja vastu kirjad hoonetel: "Õppida, õppida, õppida" ning "Rahu ja rõõmu eest!", mida nooremad vaatajad saavad agaralt kokku veerida. Juba esimese lavale vaatamisega ollakse tagasi 1950. aastates. Hiljem tuleb juttu miilitsast, nääridest, sotsialistlikest võistlustest ning seda osalt vene keeleski. Niisiis on noorel publikul käes palju otsi mille kaudu olnud aja kohta rohkem edasi uurida või aimata.

Näitlejatöödest jäävad enim silma Ingrid Isotamme kehastatud Enrico ema ning Mikk Kaasiku äärmiselt musikaalne Sven. Isotamm pidi mitu korda etenduse jooksul tegelaskuju vahetama, kuid suutis iga kord lavale tulles üllatada. Enrico ema on muidugi ka süžeeliinis oluline tegelane, kuid ilma Isotamme veenva esituseta poleks sisu nii usutavalt publikuni jõudnud. Mikk Kaasik paistis silma naturaalse, paisutamata, tegelaskuju loomise ning laulu ja klaverimängu oskusega. Kuigi esimesed stseenid läksid ka näitlejatel sisseelamise peale, suutis trupp saavutada etenduse lõpuks õdusa ansamblimängu.

Kuid lisaks teatraalsele ansamblile on lavastuses kasutatud ka elavat muusikat. Ansambel Efektiivi (koosseisus Kaspar Kiisk, Lota-Loviisa Rohtla, Mattias Mäesalu ning Mikk Kaasik) töö ning Heili Lindepuu loodud koreograafia lisab õhtule rohkelt indu. Kui "Kadri" lavastuse puhul toodi välja1, et koreograafia jääb näitlemisele jalgu, siis "Kasuemaks" on see probleem leidnud lahenduse. Lavaline liikumine on viimistletud ning paika pandud kuni uhke lõpukummarduseni välja.

Küll aga takistab etenduse kulgu katkendlik mikrofonide töö. Trupp annab endast kõik, et olukorda parandada, kuid tekst läheb osaliselt siiski kaduma. Teine külg, mis teksti kohale jõudmist raskendab, on noorte näitlejate suur püüdlikkus. Tugevaid tundeid intensiivselt edasi andes kipub hääl minema fortesse ega allu enam kontrollile. Eraldi kiitust väärib Sassi kehastav Kirke Kallaste, kelle vaikne kuid südikas hääl koondab tähelepanu väga edukalt.

"Kasuema" on tore ja hoogne koguperelavastus Karlova suveteatris, mis innustab meid igapäevaselt rohkem head tegema ja märkama. Paratamatult lihtsustatud kujul toob see ühe oma aja noortekirjanduse tähtteose ka selle generatsioonini, kes kohustuslikus korras koolis seda enam lugema ei pea. Õgeva joone tänapäeva tõmbab (tahes või tahtmata) noorte sinimustvalge kostüümikoloriit, mis Eesti vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva lävel mõjub eriti tugevalt.

