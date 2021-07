Kultuuriportaal soovitab: dokfilm Koomiksikuningas Jack Kirbyst ETV2-s

Pühapäeval pärast keskkööd jõuab ETV2 eetrisse Prantsusmaa 2017. aasta dokumentaalfilm "Kirby sõda" ("La Guerre De Kirby"), mis jälgib kunstniku Jack Kirby kujunemist Koomiksikuningaks, kelle käe alt on pärit arvukad tänapäeval filmilinalt tuntud superkangelased.

Must Panter, Tasujad, Hulk, Fantastiline Nelik, X-mehed, Thor, Kapten Ameerika ja Raudmees – tuntud supersangarid, kelle looja on 1960. aastatel koomiksitega tuntuks saanud kunstnik Jack Kirby. Nüüdseks on kõik eelmainitud kangelased vallutanud ka kinoekraanid üle kogu maailma.

"Kirby sõda" jälgib Kirby arengut noorest sõdurist, kes oleks II maailmasõjas Prantsusmaal peaaegu hukkunud, tema hiilgeajani, mil ta tituleeriti Koomiksikuningaks, kes on mõjutanud olulisel määral kaasaegset kunsti, filmitööstust ja videomänge.

"Kirby sõda" on ETV2 eetris pühapäeval, 25. juulil algusega kell 00.35.