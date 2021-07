Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm "Kubrick By Kubrick" Jupiteris

Veebikanal Jupiter.err.ee lisas filmivalikusse Gregory Monro dokumentaalfilmi "Kubrick on Kubrick" ("Kubrick by Kubrick", Prantsusmaa 2020), mis põhineb üksikutel filmilavastaja Stanley Kubrickuga (26. juuli 1928 -- 7. september 1999) lindistatud intervjuudel.

Gregory Monro dokumentaalfilm "Kubrick on Kubrick" avab legendaarse filmimehe müsteeriumit nii palju kui seda üldse võimalik teha on. Kuigi Kubrickust on tehtud raamatuid ja filme, siis saladuseloori on siiski olnud temalt keeruline tõsta. Mondo on filmi aluseks võtnud aga haruldased intervjuud, mida Kubrick 30 aasta vältel filmikriitik Michel Cimentile andis.

Filmidega nagu "2001: Kosmoseodüsseia", "Kellavärgiga apelsin", "Barry Lyndon", "Hiilgus" jpt end kino ajalukku kirjutanud Kubrick on öelnud, et vihkab intervjuusid, kuna ei taha oma filmide kohta öelda ühtki suunavat või selgitavat sõna -- film peaks suutma rääkida iseenese eest. Nendes vähestes antud intervjuudes on aga lavastaja mõtteavaldused tihedad ja informatiivsed. Filmis saavad sõna ka mitmed tema filmide staarid ja kaastöötajad, samuti on dokumentaalfilmi tegijatele andnud haruldase ligipääsu Kubricku pere.

"Kubrick on Kubrick" on vaadatav veebikanalis Jupiter.