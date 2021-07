A-Galerii avab Moskva ehtekunstniku Into Niilo näituse enesearmastusest

A-Galerii avab laupäeval, 31. juulil oma Seifis Moskva ehtekunstniku Into Niilo näituse "Hellad kohad".

"Hellad kohad" on autori sõnul kollektsioon enese armastamisest ja aktsepteerimisest. Näitus on kunstnik-disainer Into Niilo sõnul isiklik püüdlus mõista ja armastada inimkeha.

Enese armastamise teekond algab autori näitusel kõige pisemast: armastusest iga oma küüneplaadi, nibu, varba ja nabakuju, kehakumeruse ja kortsu, painde, luukontuuri, kananaha, kehakarva ja sünnimärgi vastu.

Seeria loomiseks on kasutatud erinevaid materjale: metalle (messing, hõbe, kuld), looduslikke vääriskive (pärl, Etioopia opaal, türkiis, lasuriit, obsidiaan, labradoriit, rutiilkvarts, krüsopraas, ametriin, topaas, agaat) ja kunstkive (opaal, turmaliinkvarts, opaalkvarts, uleksiit).

Ühe elemendina lõi disainer baroksetest pärlitest, pärlmutrist ja tehisopaalist hambad. Küünesõrmuste valmistamisel kasutas ta küünekujust lähtuvaid vorme ning valis kivid, mis on kivid, ent imiteerivad erinevaid maniküüristiile.

Nibu- ja nabaprosside ning rangluu kaelakeede valmistamisel on autor kasutanud erinevad tehnikad. Prossid valas disainer hõbedast ning kattis hiljem kullaga, kuldkaelakee valmistamiseks kasutas ta aga galvanoplastikat ning kattis seejärel ehte kullaga.