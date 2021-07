Kuressaare teatri suvelavastus toob kokku riigikogulase, pankuri, ralliässa

Saaremaal on päris mitmesse kohta teede servadesse tekkinud uued viidad, mis juhatavad päris kummalisse paika – "Trimmerdaja surma" juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuressaare teatri tänavune suveetendus, kiriminaalne mõistatus "Trimmerdaja surm", toob kokku riigikogu liikme, pangabossi, ralliässa ja loomulikult nende kapriissed naised ja pruudid. Ja kusagil põristab aeg-ajalt ka trimmerdaja.

Ja nagu ikka kriminaalloos selgub kõik ikka viimastel minutitel.

"Kindlasti publikul tekkivad mingid mõtted, et hakkavad kedagi kahtlustama. Aga eks meie asi on jällegi sellest hoiduda, täpselt nii palju näidata, et kõik oleks usutav ja samal ajal hoiduda näpuga näitamast," rääkis lavastaja Peeter Tammearu.

Juba teist aastat kolib Kuressaare teater oma suvemenukitega linnakärast maapiirkonda, seekord Kuressaarest enam kui 20 kilomeetri kaugusele.

"Ma arvan, et materjal leiab endale ise mängupaiga, see võiks olla üks trend. Aga kindlasti on lõpliku valiku tegija lavastaja ja see, et me oleme lisaks Viki muuseumile saanud juurde sellise mängupaiga nagu see siin Taritus, on puhas rõõm. Aga kindlasti on neid mängupaiku veel peidus, isegi selliseid kohti, mille peale kohe ei mõtle, et see võib olla mängupaik. Neid on õnneks küll," rääkis Kuressaare teatri juht Piret Rauk.