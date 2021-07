Soft Cell annab üle 20 aasta välja uue muusikaga albumi

Ühendkuningriigi sündipopiduo Soft Cell teatas, et annavad üle 20 aasta välja uue albumi. "*Happyness Not Included" ilmub 2022. aasta kevadel ja duo plaanib albumiga minna ka turneele.

Soft Celli kuuluvad solist Marc Almond ja produtsent-instrumentalist David Ball.

Almond märkis pressiteates, et soovib sellel albumil vaadelda inimesi kui ühiskonda ja paika, kus inimesed on otsustanud seada kasumi inimestest, raha moraalist ja sündsusest, toidu loomade õigustest, fanatismi aususest ja meie oma teisejärgulised mugavused teiste kirjeldamatutest piinadest ettepoole, vahendab Pitchfork.

"Aga albumil jääb kõlama ka veendumus, et on olemas utoopia, kui suudame paar sammu tagasi võtta ja mõista, mis on tegelikult tähtis."

Soft Celli avaldas aastal 2018 albumi "Northern Lights"; mis oli osa kompilatsioonide kogumikust "The Singles - Keychains & Snowstorms". Soft Celli viimane stuudioalbum "Cruelty Without Beauty" uue originaalmaterjaliga ilmus aga 2002. aastal.