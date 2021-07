Anett esitleb Keila-Joa lossi pargis albumit

Anett esitleb pühapäeval, 1. augustil Keila-Joa lossis pargis debüütalbumit "Morning After". Külalisartistidena astuvad lavale ka albumil kaasa teinud Yasmyn ja Rita Ray.

Soolokontserdil tuleb nii uue albumi muusika kui ka varasem looming esitusele eriseadetes. Lisaks Anetile, tema ansamblile, Yasmynile ja Rita Rayle on võimalik laval näha laiendatud koosseisu puhkpillide näol. Lisaks astub üles loo "Get by" kaasautor, produtsent ja multiinstrumentalist Joshua Stephenz ehk Carl Tuulik.

"Keila-Joa lossi park on imeilus ja ma olen väga rõõmus, et saan enda uut albumit presenteerida just sellises keskkonnas," kommenteeris Anett.

Videoklipis "Päev Anetiga: Keila-Joa eri" räägib Anett, kus hakkab kontsert täpsemalt aset leidma, kuidas lähevad ettevalmistused ning millised on tema mõtted ja tunded seoses enda debüütalbumiga.