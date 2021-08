A-Galerii avas 31. juulil oma Seifis Moskva ehtekunstniku Into Niilo näituse "Hellad kohad".

"Hellad kohad" on autori sõnul kollektsioon enese armastamisest ja aktsepteerimisest. Näitus on kunstnik-disainer Into Niilo sõnul isiklik püüdlus mõista ja armastada inimkeha.