Hollandi festivalil kõlab helilooja Alisson Kruusmaa maailmaesiettekanne

"Päev-päevalt, valguse poole …" on loodud Hollandi kammeransambli Pelargos Quartet tellimusel ning tuleb esiettekandele kontserdil "Intiimsed kirjad", mis keskendub tekstidest inspireeritud muusikale. Kruusmaa uudisteos põhineb interpreetide endi kirjutatud tekstidel ja päeviku sissekannetel möödunud aastast, mis peegeldavad nii isiklikke tundeid kui ka hetkeolukorda maailmas.

Pelargos Quarteti kontsert "Intiimsed kirjad" toimub festivalil Muziekzomer Gelderland ühtekokku neljal korral – 7., 8. (kaks kontserti) ning 10. augustil. Lisaks uudisteosele on kavas Beethoveni ja Janáčeki looming.

Alisson Kruusmaa pälvis 2013. aastal Erkki-Sven Tüüri nimelise noore helilooja stipendiumi. 2018. aastal valiti ta osalema festivalile "24th Young Composers Meeting", kus tema teos "Rain" metsosopranile ja orkestrile võitis parima teose auhinna. Samal aastal jõudis helilooja ka Los Angelese kammerorkestri Kaleidoscope kompositsioonikonkursi finalistide sekka. 2019. aastal oli Kruusmaa New Yorgis kaasaegsele muusikale pühendatud Mise-En Festivali külalishelilooja.

Tänavu oli ta külalishelilooja Andriessen Festivalil Hollandis, kus tuli esiettekandele "… and the Great Winds Come and Go" (2021) sopranile ja sümfooniaorkestrile (dirigent Manoj Kamps). Samuti pälvis Kruusmaa sel aastal teist korda tunnustuse kompositsioonikonkursil Los Angeleses.