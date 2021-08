Ilmarise teatril Narvas tuleb toetuseta paari kuu pärast uksed sulgeda

Olukord Ilmarises on tõesti nutune. Lasteetendusi mängiva teatri palgale on jäänud kolm näitlejat. Peale kunstilise juhi Juri Mihhaljovi surma pole teatril ka lavastajat ning koroonakriisiga on piletitulu olematu. Lisaks sellele kärpis kultuuriministeerium teatri aastatoetust pea neli korda.

Teatri trupijuht Vassili Jakovlev kinnitab, et praegu on teatri raha just nii palju, et paar kuud vastu pidada. Kaugem siht on aasta lõpuni pinnal püsida, kuid siin saab loota vaid linna ja riigi toele.

"Sel aastal me palju mängida ei saa. Koolid meid vastu ei võta, lasteaiad on kinni. Mängida saame vaid oma saalis või õues, aga nii väikeste etenduste hulgaga me omadega välja ei tule, peab riigi ja linnaga läbi rääkima ja kui see ei õnnestu, siis tuleb teater kinni panna."

Riik on sel aastal Ilmarise teatrit toetanud 11 000 ja Narva linn 13 000 euroga, mida on kokkuvõttes poole vähem kui enne koroonakriisi.

Narva linnapea Katri Raigi arvates on aeg otsustada, kas panna teater kinni või leida lisatoetust. "Oleks vale teater kinni panna, mina näen võimalust selles, et teatrit toetada riigi ja linna poolt võrdsetes osades ja leppida selles kokku ja leppida kokku ka pikemas perspektiivis."

Raigi arvates võiks Ilmarise teatri toetamist vaadelda ühes Vaba Lava Narva teatrikeskuse toetamisega. "Kui me räägime Vaba Lava rahastamisest riigi poolt, siis võiksime rääkida ka väikestele lastele mõeldud teatri rahastamisest riigi ja linna poolt."

Kultuuriministeerium on Ilmarise olukorrast teadlik, kuid mida teatriga peale hakata, veel ei tea ja veel lahendust ei lubata. Kunstide osakonna nõunik Laur Kaunissaare märkis, et tuleb kaaluda, millisel moel edasi minna.

"Ministeerium on avatud väga erinevatele võimalustele ja igasugustele läbirääkimistele nende osas ja kuulama ära erinevaid arvamusi ja initsiatiive ja nende põhjal tuleb leida lahendus, mis on kõige parem. Siin on kohane strateegia, et kiirustada tuleb aeglaselt."

Ilmarise teatri esindajad loodavad kultuuriministeeriumi esindajatega kohtuda veel sel kuul.