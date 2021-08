Haus galeriis avatakse soomlanna Elvi Rangelli isikunäitus

Nimekas ja intrigeerivate eluvalikutega soome kunstnik Elvi Rangell ei ole Haus galeriis võõras – käesolev näitus on tema kolmas koostööprojekt. Rangell hakkas kunsti õppima mitte noore ja unistava loojana, vaid teadlikult ja küpses eas, jättes seljataha karjääri Soome ühe tuntuima ärinaisena, et pühenduda kunstile ja väga sügavalt ka isikliku väärtusmaailma loomisele.

Elvi Rangelli kunst kannab abstraktseid jooni, ent tõukub nähtavalt reaalsete loodus- ja maailmavaadete kogemusest. Käesolev näitus kannab pealkirja "Peidetud maailmad" – sõnaühend, mis illustreerib Elvi Rangelli tööde tegelikku olemust täpselt ja selgelt. Veeäärsed suletud metsaservad, vihjelised maastike aimdused ja emotsionaalsed detailid pilkudes, mis on peatunud sel või teisel elumomendil, ühes või teises paigas. Suureformaadilised ja väiksemadki maalid on looritatud nii kaudselt kui ka otseselt tundevihkudega, mis kammitsevad vaatajat pikalt ja lummatult otsima seoseid iseenda maastiku- ja meeleolukogemuse ning autori inspiratsioonihetke vahel. Teosed, mis ei selgine siin ja kohe, vaid avanevad läbi alateadvushoovuste igas uues hetkes aina sügavamalt.

Kunstnik räägib oma näitusest ise: "Kui vaadata maailma laiemalt, või loodust või inimest selles, siis see, mida haarame on tihti vaid pelgalt esmamulje. Ent kui meil on julgust ja soovi olla piisavalt uudishimulik ja vaadata pealispinnast kaugemale, sügavamale, hakkame nägema kõige peidetud tähendusi, saladused avanevad ja võluv on see, et me saame sellele kõigele anda lisaks omi tähendusi, tõlgendusi ja vaatenurki. Ei leidu kahte inimest, kes näevad ühe ja sama asja peidus pooli sarnaselt."

Elvi Rangelli maalinäitus Haus galerii esimese korruse saalis jääb avatuks kuni 28. augustini 2021.