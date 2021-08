Artises jõuab kinolinale valik Iraani väärtfilme

Legendaarne Abbas Kiarostami (1940 – 2016) oli üks Iraani kino uue laine režissööridest, kes tegutses filmimaastikul aktiivselt alates 1970ndatest. Ta oli ka stsenarist, produtsent, poeet, kunstnik ja fotograaf. Elu jooksul tegi Kiarostami üle 50 filmi, sh dokumentaalfilme. Küll aga ei saa üheski tema filmis tõmmata selget piiri reaalsuse ja väljamõeldise vahele.

Oma filmides armastas Kiarostami esitada elulisi, ajast ja kultuurilisest kontekstist sõltumatuid küsimusi. Ning vastused neile küsimustele ja probleemidele ei ole ekraanil valmis – vaataja asub neid koos filmi tegelastega otsima. Poeedi ja fotograafina on Kiarostami alati suurt tähelepanu pööranud ka olustiku detailsele kujutamisele.

Kiarostami on pälvinud kümneid auhindu, muuhulgas Cannes'i Kuldse Palmioksa ("Kirsi maitse", 1997), Veneetsia žürii peapreemia ("Tuul kannab meid", 1999) ning UNESCO Fellini-nimelise kuldmedali panuse eest kinokunsti. Ise on ta rääkinud hingesugulusest Fellini, Angelopoulose ja Tarkovskiga, sest ka nende filmid suudavad vaatajas muutusi esile kutsuda.

Kõik neli Artises linastuvat filmi on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse. Filmid tulevad ekraanile koostöös MTÜ-ga Otaku.

PROGRAMM:

10. august kell 19:00 "Läbi oliivipuude" ("Through The Olive Trees", 1994)

11. august kell 17:30 "Kirsi maitse" ("Taste Of Cherry", 1997)

12. august kell 19:00 "Päris koopia" ("Certified Copy", 2010)

13. august kell 17:30 "Just nagu armunud" ("Like Someone In Love", 2012)