Tartu linna päevaks sündis Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi ooper "Ööbik ja üliõpilane"

Tartu linna päeval toimub festival "Ooperisümbioos 5", mille tarvis kirjutas lühiooperi helilooja Tiit Kikas, laulutekstide autor on Jaagup Kreem. Uudisteose maailma esmaettekanne toimub 10. augustil.

Oscar Wilde'i haaraval ja imekaunil jutustusel põhinev lühiooper "Ööbik ja üliõpilane" on Ooperisümbioosi viienda sünnipäeva kulminatsiooniks ning täidab festivali eesmärke, milleks on ooperikunsti inimestele lähemale toomine ja austajateringi laiemaks kasvatamine.

"Oleme Tartus linna päeva raames kuus aastat soliste-näitlejaid koduteatritest ja mugavustsoonist välja kutsunud. Mänguliselt interpreete ja eri žanreid sümbioosides on sündinud palju ootamatuid kooslusi ja põnevaid muusikalisi kohtumisi. Ooperisümbiooside üks eesmärk on ka klassikalise muusika ja eriti ooperi austajaid juurde leida ehk kasvatada uut publikut," ütles festivali kunstiline juht Reigo Tamm.

"Maailma esmaettekandele tuleva ooperi autoriteks palutud Tiit Kikas ja Jaagup Kreem on eriti hea näide uudsest sümbioosist – esmakordselt selle žanri kallal end proovile pannud loojad on valmis saanud kaunite meloodiatega romantilise lühiooperi neljale solistile, orkestrile ja koorile," lisas Tamm.

Helilooja Tiit Kikase sõnul pakub talle antud ooperi kõlapildis kõige enam huvi sümfooniaorkestri ja stuudios ettesalvestatud materjali sünkroniseeritud koostöö. "Püüan saavutada filmimuusikalikku helimaastikku elavas ettekandes. Hetkel eksisteerib see resultaat reaalselt veel ainult minu peas. Loodame, et 10. augustil kõik õnnestub ning publik saab sellest osa," on lausus Kikas.

10. augustil esitavad uhiuut teost kontsertettekandena sopran Elina Nechayeva (Ööbik) ja metsosopran Kai Rüütel (Professori Tütar). Koos nendega astuvad üles Rahvusooper Estonia solistid tenor Reigo Tamm (Üliõpilane) ja bariton Raiko Raalik (Roosipuu). Kaastegev on E STuudio noortekoor, kontsertmeistrid Külli Lokko ja Kärolin Tuisk.

Galakontserdi dirigent on Kaspar Mänd ning koos temaga on laval Pärnu Linnaorkester. Esmaettekandele tulev lühiooper põhineb Mart Miku dramaturgial, koori- ja orkestriseadete arranžeeringud lõi Andrus Rannaääre.

Lisaks ooperi maailma esmaettekandele tuleb kontserdi esimeses pooles esitamisele ka juba tuntud ooperimuusikat.

Kontserdile pääseb üksnes COVID-19 tõendi ja isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kontsert on tasuta ning sisse pääseb nullhinnaga pileti alusel, mille saab Piletimaailmast.