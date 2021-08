Uue Loomingu Majas etendub Liisbeth Horni lavastus "Tõde ja õigus"

Lavastus "Tõde ja õigus" tegeleb igavikulise ja aegamisi tülpimust tekitava tõe küsimusega, aga kuna teater on oma olemuselt fiktiivsust toetav keskkond, siis tõe kui pärisusega tegelemine on sedavõrd paradoksaalsem. Seeläbi on lavastus mitmekihiline nii filosoofiliselt kui banaalselt. "Tõde ja õigus" astub sammu lähemale ka tõejärgsuse järgsele ajastule nii etenduskunstis kui sellest väljas pool.

"Stiilide ja žanrite hüperreaalsuses on Liisbeth oma näilises ebalevuses kindlameelselt kõva käsi. Zen-meditatsioonist post-pungini, kunstini ja tagasi. Hulgaliselt tekstuursust, millesse süveneda või millest end häirida lasta" kirjeldas kunstnik Henri Hütt lavastust lisades, et teost "Tõde ja õigus" võib pidada de-konstrueeritud tantsu- või etenduskunsti lipulaevaks. "Konstrueerida misanstseene kuidas tahes, ikka moodustub tähelepanu hoidev tervik."

Lavastuses teevad kaasa Aarne Soro (Ugala teater), Anumai Raska, Kaur Einasto, Kristjan Tenso, Mait Vesker ja Iiris Purge. Dramaturg on Ruslan Stepanov ja kunstnik Riin Maide.

Ugala teatri näitleja Aarne Soro sattus lavastusse teadmata, mis teda ees ootama hakkab. "Ega ma sellest etenduskunsti värgist suurt ei jaga, aga vähemalt saab vaheldust," tõdes Soro.

Lavastus etendub Koplis asuvas Balti Manufaktuuri kvartalis, aadressil Manufaktuuri 5, kus tegutseb värske kultuuriasutus Uue Loomingu Maja. Varem on lavastust mängitud ka Kanuti Gildi Saalis.