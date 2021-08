Narva linnuses astuvad üles Rondellus ning Ain Agan ja Mihkel Mälgand

13. augustil kell 19.00 algaval kontserdil "Kui ööbikud hõiskavad" esitab ansambel Rondellus armastuslaule ja tantse XIII – XVI sajandi Prantsusmaalt, Itaaliast ja Hispaaniast. Sajandite, isegi aastatuhandete vältel on kirge, igatsust, valu ja kannatust, aga ka rõõmu ja naudingut valatud armastusluulesse, millest on sündinud palju suurepärast ja kaunist muusikat. Neid lugusid esitab Rondellus koosseisus Maria Staak (laul, rataslüüra), Ester-Silvia Erikson (laul), Johanna-Maria Jaama (fiidel, löökpillid) ja Robert Staak (lauto ja löökpillid).

26. augustil kell 19.00 astub lavale duo Ain Agan ja Mihkel Mälgand kontserdiga "Päev laulab". Ain Agan on eesti muusika raudvara ja elav legend. Ta on osalenud lugematu hulk ansamblites ning tema mängu võime kuulda ligi sajal Eestis ilmunud plaadil, sealhulgas kolmel sooloalbumil. Mihkel Mälgand on kontrabassi ja basskitarri mängijana nõutud muusik paljudes koosseisudes. Tema trumbid on väga hea stiili- ja ansamblitunnetus ning avar tehniline pagas. Koos esitavad muusikud omaloomingut.

Narva Linnuse Reconditoriumi saalis toimuvad kontserdid on osa 10-osalisest kammermuusika kontserdisarjast.