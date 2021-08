Heast avalikust ruumist rääkiv rändnäitus "Kodukoha kompass" jõuab Kärdlasse

Näituse "Kodukoha kompass"" idee lähtub eelmisel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud" ja uurib, mis teeb ühest linnast, linnaosast, külast, tänavast või keskväljakust meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet, aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust.

Näitusega on kaasas ka praktiline kompass-ketas, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks.

Näituse avavad SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ja Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja. "Arvestades, et Hiiumaal on käsil nii üldplaneeringu koostamine kui arengukava uuendamine, on näitus saarele väga hästi ajastatud. Usun, et see avardab külastaja jaoks mõttemaailma avaliku ruumi osas," rääkis Tasuja.

"Meie eesmärk on kogukondi inspireerida, anda inimestele teadmisi heast avalikust ruumist ja selle mõjust meie igapäevaelule. Põhiline, et tekiks elukeskkonnateemaline edasiviiv kohalik arutelu ja dialoog," ütles näituse kuraator, Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga. "Loodame, et näitus aitab kohalikel märgata oma linna uue nurga alt ja näha selle potentsiaali."

"Kodukoha kompass" on toimunud Paides, Rakveres, Narvas, Põlvas, Võrus, Raplas ja Kuressaares. Kärdlas on näitus avatud 10. septembrini 2021.

Näituse kuraator on Kairi Tilga, autoriteks urbanistid Teele Pehk ja Elo Kiivet. Näitust toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital.

Näituse kohta saab lähemalt lugeda Eesti Koostöö Kogu kodulehelt.