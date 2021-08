Kultuuriportaal soovitab: "Gurmeeklubi" ETV2-s

Sünopsis:

"Gurmeeklubi" on südamlik ja lustakas Taani film saadab kolme elusügises sõbrannat, kes sõidavad Itaaliasse Apuuliasse kokanduskursusele. Marie' (Kirsten Olesen) mees jättis naise maha jõuluõhtul, Berling (Stina Ekblad) on igavene vanatüdruk, kes keeldub passi vaatamast, ja Vanja (Kirsten Lehfeldt) ei suuda üle saada abikaasa surmast. Itaalias avastavad nad, et kõige tähtsam asi elus on sõprus ning iialgi pole hilja hakata täiel rinnal elama.

"Gurmeeklubi" on ETV2 eetris kolmapäeval, 11. augustil kell 21.30.