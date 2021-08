Kammerorkester tutvustab kontserttuuriga Heino Elleri muusikalist paletti

Kahe nädala jooksul antakse Eestimaa eri paigus kokku kuus kontserti.

Neljapäevane avakontsert toimub sümboolselt Tartumaal Kambjas asuvas Martini kirikus, sest just Tartus kestis Heino Elleri aktiivne loomeperiood 1920. aastatest kuni 40ndateni ning seal asub ka Heino Elleri nimeline muusikakool.

Kontserttuuriga soovib dirigent Tõnu Kaljuste anda Elleri loomingust suurema pildi, et tuntud "Kodumaise viisi" kõrval jääksid kõlama ka helilooja teised teosed.

"Meeleolu ja karakter Elleri teostes on tihti nn eleegiline, see sõna on ajapikku teinud läbi muutused. Prageu mõtleme selle all lüürikat, aga see on väikese nutulaulu algega, kurblaul, ja kui kava koostasime, olid mõttes pandeemiast räsitud inimesed ja paljud ohvrid, nii et mõtleme ka nendele," kinnitas dirigent Tõnu Kaljuste.