Nick Cave & The Bad Seeds esineb järgmisel aastal Vilniuses

Austraaliast pärit Nick Cave & The Bad Seeds annab täpselt aasta pärast, 16. augustil 2022 kontserdi Leedu pealinnas Vilniuses Vingise pargis oma Baltikumi ainsa kontserdi.

Kui The Birthday Party 1983. aastal lagunes, kasvas sellest mitme teise bändi hulgas välja ka The Bad Seeds, mis on ligi neljakümneaastase tegevusaja jooksul välja andnud 17 stuudioalbumit, neist seni viimasena ilmus 2019. aastal "Ghosteen".

Ansambli kõrvalprojektina moodustasid The Bad Seedsi liikmed 2006. aastal bändi Mini Seeds, hilisema nimega Grinderman, mille alt ilmus 2007. aastal samanimeline album, millele järgnes teine, "Grinderman 2" 2010. aastal. 2011. aastal läks bänd lahku, kuid tuli 2013. aastal taas kokku.

Tänavu veebruaris ilmus Nick Cave'i ja pikaajalise The Bad Seeds'i ja Grindermani liikme Warren Ellise ühine stuudioalbum "Carnage". Kuigi nad on koos muusikat teinud 30 aastat, polnud nad seni veel duona peale rohke filmimuusika ühtegi täispikka stuudioalbumit välja andnud.