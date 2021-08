Estonia alustab hooaega "Lõbusa lese" esietendusega

"Lõbusa lese" lugu rullub lahti Pariisis, ent lavastaja on selle toonud 1940. aastate teise poolde ning teinud peategelastest lõunaameeriklased, et mängida nii publiku fantaasia kui ideega erinevate kultuuride segunemisest.

"Sellest ajast pärinevad USA muusikalid on ülimalt värvikad ning neis kujutati Lõuna-Ameerikat alati kauge muinasjutulise paigana. Omaaegne andekas Brasiilia staar Carmen Miranda, kes võitis Hollywoodi tormijooksuga, mõjutas nii toonast moodi kui filmikunsti ning need filmid on nii värskendavalt lahedad," selgitas Heller-Lopes.

Nädala pärast saab aga nii Tallinna kui Tartu publik Vana Tallinn Gala raames näha Mozarti "Idomeneo" kontsertlavastust, mille toovad välja muusikajuht Risto Joost ning lavastaja Veiko Tubin.

5. septembril ootab kõiki huvilisi Estonia teatrilaat, kus toimub lavastuse "Pilvede värvid" DVD esitlus, saab kuulata kontserti, osta estoonlaste näputööd ja kokakunsti ning lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu.

Oktoobri lõpus meenutab rahvusooper hingedepäeva kontserdiga Mozarti 265. sünniaastapäeva – ettekandele tuleb Mozarti reekviem.

Novembris on oodata kaht esietendust. Kammersaalis jõuab publiku ette lastelugu "Isand Tuutu ja salajane teatripööning" Kati Kivitari lavastuses ning teatrisaalis esietendub Teet Kase ballett "Louis XIV – kuningas Päike" Timo Steineri ja Sander Mölderi muusikale. Novembris tähistab Estonia kontserdiga ka Estonia poistekoori 50. aasta juubelit.

Jaanuaris saab lavaküpseks Mozarti ooper "Võluflööt", mille toob välja tandem Arvo Volmer ja Vilppu Kiljunen.

Teatrikuul on aga oodata Tiit Härmi balletti "Õhtused majad" ning Tšaikovski ooperi "Jolanthe" kontsertettekannet.

Aprillis toimub rahvusooperi sümfooniaorkestri kontsert, kus ettekandele tulevad Lepo Sumera "Kolm sonetti" William Shakespeare'i tekstidele ning Sibeliuse sümfoonia nr 2, D-duur, op. 43, dirigeerib Arvo Volmer.

116. hooaja lõpetab Estonia järjekordse maailmaesietendusega – publiku ette jõuab Tõnis Kaumanni ja Vahur Kelleri lasteooper "Naksitrallid" (Eno Raua ainetel).

Uuel hooajal saavad täiendust nii ooperi- kui balletitrupp. Ooperitrupi stipendiaadina liitub estoonlaste perega metsosopran Karis Trass. Rahvusballeti trupp täieneb kolme balletiartisti ja nelja praktikandi võrra. Artistidena liituvad Maarja Praks, Darja Chuvargina ja Anatole Blaineau ning praktikantidena Chrissy-Ly Peedu, Tim Morgenstern, Joel Calstar-Fisher ning Leonardo Celegato. Repetiitoritena jätkavad tööd senised tantsijad Luana Georg ja Daniel Kirspuu. Senine noorsolist Cristiano Principato aga jätkab uut hooaega juba solistina.

Rahvusooperi juhtkond jätkab koosseisus loominguline juht Arvo Volmer, peadirektor Ott Maaten, balleti kunstiline juht Linnar Looris.