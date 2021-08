Haapsalus esietenduv 17. Valge Daami suvelavastus põimib praeguse ja keskaja

Haapsalus esietendub neljapäeval uus Valge Daami suvelavastus. Indrek Hargla kirjutatud näidend "Viirastus" on praegust ja keskaega ühte põimiv lugu, millest leiab intriigid, mõrvaplaanid ja needuse, kuid ka lootuse.

Keskaegse Läänemaa intriigide keerises on ühe aadlimehe julm ja südametu abikaasa pununud vandenõusid, tapnud inimesi ja otsinud abi mustast maagiast. Naine ihkab võimu kõigi ja kõige üle. Tema koletud teod ei anna tänapäevalgi rahu. Indrek Hargla loos saavad vanad müüdid lammutatud ja siis jälle uuesti üles ehitatud.

"Ma ei saa kõike reeta, mis siin lavastuses juhtuma hakkab, aga ma võin anda vihje, et kuna meil kirjanik on Indrek Hargla, siis tegemist on ikkagi õudussugemetega krimilooga," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" "Viirastuse" lavastaja Margo Teder.

Teatritükis põimuvad kaks eri aega. Nii tänapäevase kultuuritöötaja kui ka keskaegse emanda rollis on Haapsalust pärit näitleja Karin Rask, kes nõustub ühe oma tegelaskuju lavastuses öelduga, et Valge Daami traditsioon on osa Haapsalu kultuurielu DNA-st.

"Valge Daam seostub inimestel Haapsaluga peaaegu alati. Kui minna inimese juurde kuskilt mujalt linnast ja küsida, et ütle Haapsalu kohta viis märksõna, siis Valge Daam käib sealt kindlasti läbi," märkis Rask.

See Valge Daami lavastus on järjekorras juba 17. Eelnevat 16 lavastust on mängitud kokku enam kui 120 etendusel.

"Valge Daami suveteater on nagu pere. Tavatseme öelda, et Valge Daam on nagu meie ema, kes meid igal aastal kokku kutsub, neid, kes elavad Tallinnas või isegi kaugemal," sõnas Valge Daami suveteatri produtsent Anneli Aken.

"Viirastust" mängitakse Haapsalu piiskopilinnuses neljapäevast pühapäevani igal õhtul kell 22.