Sõprusesse ja Elektriteatrisse jõuavad Ennio Morricone muusikaga filmid

Need neli filmi on väike valik paljudest. Ekraanile jõuavad erinevates žanrites linalood:

Sergio Leone krimidraama "Ükskord Ameerikas" ("Once Upon a Time in America", 1984) on Leone viimaseks lavastajatööks jäänud Ameerika juudi allilmategelastest rääkiv film, mille peaosas mängib Robert de Niro ja mille telje moodustavad Leone spagetivesternidest alguse saanud teemad: ahnus, truudus ja sõprus meeste vahel.

Terrence Malicki draama "Taevalikud päevad" ("Days of Heaven", 1978) räägib noorest paarist Billist ja Abbyst, kes põgenevad enne I maailmasõda ülerahvastatud linnaelust Ameerika preeria avarustele ja reisivad koos loo jutustaja Lindaga. Film võitis parima operaatoritöö Oscari, Ennio Morricone oli nomineeritud parima filmimuusika eest. Cannes'i filmifestivalil pälviti Terrence Malick parima režissööri auhinnaga.

Brian De Palma gängsterifilm "Äraostmatud" ("The Untouchables", 1987) on jutustus maffiapealikust, kes keeluseaduse aegu Chicagot valitses ning seadusekaitsjast, kes tõotas selle kurikaela kinni panna. Peaosades on Kevin Costner, Sean Connery ja Robert De Niro. Viimane sai selle rolli eest parima meeskõrvalosatäitja Oscari, film oli nomineeritud veel kolmes kategoorias, sh Ennio Morricone muusika.

Giuseppe Tornatore'i romantiline draama "Malena" (2000) lugu algab 1940. aastal väikeses Sitsiilia linnakeses, kus poiss nimega Renato kogeb oma eluaastate võimsaimaid sündmusi – Itaalia astub II maailmasõtta, Renato saab endale jalgratta ja poiss armub Malenasse (Monica Bellucci), kes on linna ihaldusväärseim naine. Ennio Morricone oli selle filmiga nomineeritud parima filmimuusika Oscarile.

