Gert Moser lõpetab kassettide väljaandmise

Gert "Trash" Moser, kes on kümmekond aastat oma väikeplaadifirma Trash Can Dance alt avaldanud vähetuntud artistide muusikat, lõpetab kassettide väljaandmise ja jätkab tegevust hoopis kirjastajana.

Plaadifirma Trash Can Dance uus vedaja Veiko Tagle teatas plaadifirma Facebooki lehel, et kuna Moser ei viitsi enam kassetileiblit vedada ja asub peagi hoopis ulmekirjandust kirjastama, siis võtab ta Trash Can Dance'i haldamise üle.

"Kõik jääb siiski samaks, vaid kassettide asemel saate osta muusikat digina ning liiga kirju valiku asemel hakkab Trash Can Dance pakkuma tech house'i, EDM-i ja hiphopi ehk muudan leibeli näo sõbralikumaks ning väärikamaks," kirjutas Tagle.

Ta lisas, et vanu kassette saab Moserilt endiselt küsida ja kuhugi need ei kao.