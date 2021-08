Tantsuagentuur alustab hooaega Sveta Grigorjeva tantsulavastusega

Lavastaja sõnul on "Soft Bone Sorcery" mütopoeetiline tantsulavastus, mis on leidnud inspiratsiooni nii käteplaksumängudest, pehmetest võitluskunstidest, nõiasabatite ekstaasidest, töölisklassi tantsudest, laste ringmängudest ja pop-lugude järgi tantsivate naiste kehalisusest.

"See on salajaste kogunemiste maagia, mis segab kokku vanu arhetüüpe ja uuemat kehalist arhitektuuri, see on tehnokapitalismi järeltulijate tantsuloits ja sisterhood," lisas Grigorjeva.

Lavastuses tantsivad Karin Aarelaid, Eliisabel Jõela, Eveli Ojasaar, Mariann Onkel, Maria Schotter ja Maarja-Liis Uri, helikunstnik on Martin Kirsiste, kunstnik Fey Piir ja valguskunstnik Karolin Tamm.

Sveta Grigorjeva on Eesti lavastaja, koreograaf, tantsija ja luuletaja. Ta on avaldanud kaks luulekogu, teinud veel rohkem lavastusi ja tantsinud nii enda kui teiste töödes. Praegu lõpetab ta magistriõpinguid Saksamaal, Justus-Liebig-Universität Giessenis.

Tantsuagentuuri Kompanii pakub oma tantsijateed alustavatele professionaalidele võimalust osaleda tantsulavastuste loomise protsessis koos tantsuala tuntud ja tunnustatud tegijatega. Varasemalt on lavale toodud näiteks Joonas Tageli "A Good Run" ja Rūta Ronja Pakalne "Amimoving".

Järgmised etendused toimuvad 30. ja 31. augustil tantsuagentuuri teatrisaalis ning 5. septembril Viljandi tantsunädalal.

COVID-19 leviku pidurdamiseks kehtestatud piirangute tõttu on etendusele lubatud üksnes COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või negatiivse PCR- või antigeeni testi tulemusega külalised.