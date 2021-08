UMA uuest albumist: tahtsime peegeldada kõla, mida suudame kontsertidel produtseerida

Ameerika kirjastus Myndstream andis juulis välja ansambli UMA uue heliplaadi "Wishing Well". UMA liikmed Aleksei Saks ja Robert Jürjendal rääkisid saates "Suveduur", et tahtsid teha rahuliku meloodilise kogumiku, millel poleks ühtegi sellist lisa, mida hiljem kontserdil poleks võimalik taasluua.

Plaadifirma Myndstream eesmärk on oma muusikaga kanda hoolt inimese vaimse heaolu eest. Saks selgitas, et Myndstream on välja kasvanud kahest plaadifirmast, millest ühe juured ongi teadveloleku filosoofias.

"Kuna see Real Music, kust nad on selle artistide pagasi üle ostnud, alustas väga varakult – 60ndatel ja 70ndatel – siis on see väga hipilik, mõnes mõttes new age ja natuke seotud budismi jm selliste suundadega," tõi ta välja.

"Aga nüüd on nad läinud moodsamaks ja nad on osa suurest Inglise kontsernist, mis tegeleb palju filmimuusikaga. Nad on tõusuteel ja laiendamas oma kataloogi ja toomas sinna just teistsugust muusikat kui see, mis seal enne oli. Seepärast me sobimegi sinna oma kõlapildiga. See on selline ambient new age jazz," kirjeldas Saks.

Idee anda välja selline album nagu "Wishing Well" tekkis siiski palju varem kui tekkis kontakt selle plaadifirmaga. "Me mängisime neid lugusid kontsertidel. Need olid ilusa konkreetse meloodiaga suhteliselt lühikesed palad," kirjeldas Saks.

"Me olime eelnevalt teinud ka improvisatsiooni. Need olid meloodial ja vormil baseeruvad palad ja juba tekkisid ka minul mõned teosed, mida aastaid tagasi oli vähem, ja Robertil olid uued ja vanad lood," selgitas Saks albumi sünnilugu.

"Me tahtsimegi teha sellise meloodilise, rahuliku kogumiku, mis peegeldaks just seda kõla, mida me suudame kontsertidel produtseerida, et seal ei oleks ühtegi lisa, mida sa sisuliselt pärast kontserdil ei kuule. Ja nagu alati, siis keegi alati liitub meiega ja antud juhul Markku Ounaskari sellise väga õhulise trummimänguga," lisas Saks.

Jürjendal märkis, et Ounaskari on suurepärane mängija, kes on lähedalt võtta. "See on väga oluline kogu selle logistika ja läbikäimise juures, et ikkagi mängija saab täiesti oma set'iga kohale tulla. Meil oli samamoodi, et stuudio, kus me salvestasime, Markku tuli sinna täielikult oma set'iga, mis oli väga põnev ja erines väga regulaarsest trummisetist."

Saks ütles, et Ounaskari trummid on nende muusikas kui lisavärv, sest bassi neil ei ole. "Me põhimõtteliselt saaksime mängida need palad kahekesi, aga just see värv ja impulss oli väga abiks. Sügisel saame ehk koos mängida ja see on oluline aspekt."