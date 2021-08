Kultuuriportaal soovitab: "Elu sõidutunnid" ETV2-s

Laupäeval, 28. augustil on ETV2 ekraanil lavastaja Isabel Coixet' 2015. aasta draamakomöödia "Elu sõidutunnid" ("Learning to Drive") ebaharilikust sõprusest ja iseseisvuse õppimisest.

Sünopsis:

Wendy (Patricia Clarkson) on terava ütlemisega edukas kirjanduskriitik. Kui tema abielu karile jookseb, püüab naine end motiveerida iseseisvalt toime tulema ja alustab sõiduõpinguid Indiast pärit sikhi Darwani (Ben Kingsely) käe all. Juhtumisi on ka instruktoril abieluga probleeme ja aegamisi selgub, et ühiste sõidutundide käigus õpetavad Wendy ja Darwan teineteist navigeerima ka elus ning suhetes laiemalt.

"Elu sõidutunnid" on ETV2 eetris laupäeval, 28. augustil kell 19.30.