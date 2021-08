Arvustus. Netflixi slasher-pidžaamapidu

"Fear Street Part One: 1994", "Fear Street Part Two: 1978" ja "Fear Street Part Three: 1666"

Näib, et Netflix on noortele suunatud romantiliste komöödiate taaselustamise järel1 asunud püüdma hilisteismelistest sihtgruppe õudusfilmide verise alamžanri slasher'iga. Tuues juuli kolmel järjestikusel nädalal välja algselt kinolinale planeeritud "Fear Streeti" slasher-triloogia, näitab voogedastusplatvorm nii huvitavat strateegiat filmidele haibi tekitamisel ja nende suuremaks puhumisel kui ka potentsiaalseid suundi scream teen'i suunitlusega filmide värskendamiseks sarivahtiva põlvkonna silmis2. Nii on ehk "Fear Street" isegi huvitavam nähtuse kui kolme eraldiseisva filmina, mis teevad kummarduse slasher'i ajaloo ees eesmärgiga kasvatada sellele (ja ka seeläbi muidugi Netflixile) uut lojaalselt auditooriumi.

Seda tausta ja sihte arvestades on R. L. Stine'i samanimelisel õudusromaanide sarjal põhinev "Fear Streeti" triloogia ("1994", "1978" ja "1666") igati õnnestunud tervik. Kolmel filmide pealkirjadele vastaval aastal ja seega täiesti erineval ajastul hargneva loo seob kokku kamp keskkooliõpilasi, kes püüavad halastamatute mõrtsukate eest põgenedes jõuda jälile Shadyside'i kogukonda aastasadu piinanud vägivallastsükli algpõhjusele. Esimene osa esitleb peategelasena hiljuti oma tüdruksõbrast Samist (Olivia Scott Welch) lahku läinud Deenat (Kiana Madeira), kes elab halva mainega äärelinnas Shadyside's, kus levib uskumus, et järjekordne ja triloogia sündmused käivitav tapatöö on märk sellest, et äärelinn on neetud. Seda võimendab paiknemine ülieduka ja turvalise Sunnyville naabruses, mis on aegade algusest tekitanud kogukondade vahel pingeid. "1994" räägib loo Deena ja ta lähedaste ellujäämispüüdlustest järjekordse müstilise mõrvalaine harjal. Teine osa, "Fear Street Part Two: 1978", viib tagasi 1970ndate noortelaagrisse, kus teismelistest õed Ziggy (Sadie Sink) ja Cindy (Emily Rudd) püüavad tärkava kurjuse tingimustes ellu jääda. Kui teine osa arendab edasi needuse taga olevat müüti, siis kolmas osa viib 17. sajandi keskele selle saamisloo juurde, keskendudes seksuaalselt ärkava (eelmiste osade põhjal nõiaks peetud) Sarah Fierile (taas Kiana Madeira), kes püüab vastrajatud puritaanlikus kogukonnas tema vastu algatatud nõiajahist pääseda.

Kuigi tegevustik on üksikute filmide kontekstis suures osas etteaimatav, on põnev jälgida, kuidas ehitatakse üles filme läbivat müüti ja millega see kulmineerub. Viis, kuidas film jõuab süsteemse tõrjumise ja rõhumise juurte kui põhiteemani on žanri kontekstis igati tervitatav. Huvitav on ka see, millise vormi trauma kui žanrile omane laiem teemapundar "Fear Streetis" võtab3. Nimelt avaldub see triloogias kogu- ja põlvkondlikult ning kõnekas on see, kuidas filmi põhipahalased on kogukonnale traumat aastasadu tekitanud.

Triloogiale annab värskust ka see, et igale filmile on loodud erinev stiil ja atmosfäär, mis loojutustust toetab (triloogia kõige tugevamas teises osas on see seejuures õnnestunud kõige paremini). Režissöör Leigh Janiak laenab siin ohtralt nii kuldaja slasher'itelt (nt "Halloween" ja " Friday the 13th") kui ka žanri 1990ndate taastulemiselt (nt "Scream"), kombineerides erinevaid žanrivõtteid küllaltki veenvalt, pakkumata siiski midagi uut. Järjepidev parematelt laenamine muutub koos eriti esimeses filmis ülepingutavalt nostalgitseva soundtrack'iga kohati ärritavaks, ent toetab läbivalt triloogia eesmärke. Nauditav on Caleb Heymanni kaameratöö, mis rakendab edukalt ajastute palette ning žanrile omaseid kaamera liikumisi edukalt.

Žanrisse sisenevale noorele Netflixi publikule suunatuse tõttu mõjub aga kõik efektsest ja brutaalselt vägivallast hoolimata pisut lahjalt ja tuttavalt. N-ö väravana õudusfilmide maailma on see triloogia igati meelelahutuslik hilisõhtune vaatamine, ent vilunud žanrihuvilisele võib kaasaegsesse kastmesse dipitud nostalgitsevatest stiilivõtetest väheseks jääda.

