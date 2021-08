Suri produtsent ja muusik Lee "Scratch" Perry

Perry suri Põhja-Jamaicas Lucea linnas asuvas haiglas ja tema surma põhjust pole meediale avaldatud. Perry lahkumise avalikuks tuleku järel tegi sotsiaalmeedias oma kaastundeavalduse ka riigi peaminister Andrew Holness, vahendab The Guardian.

Perry sündis 1936. aastal Jamaical Kendali linnas ja lahkus koolist juba varakult, sest ei näinud sealkäimisel suurt mõtet. 1950. aastatel hakkas ta tööle Jamaica produtsendi Clement Coxsone Doddi juures viimase salvestusstuudios ja plaadifirmas Studio One – esialgu abilise, seejärel talendiotsija, DJ, poejuhataja ja lõpuks muusikuna. Hüüdnime "Scratch" sai ta ühe oma varase salvestise – "The Chicken Scratch" – järgi.

Pärast seda, kui Perry ja Doddi teed lahku läksid, alustas Perry koostööd produtsendi ja plaadifirmajuhi Joe Gibbsiga, kuid jättis lõpuks ka tema ja asutas oma isikliku taustabändi Upsetters ja plaadifirma Upsetter, mille alt avaldas ka oma esimese singli "People Funny Boy". 1973. aastal rajas ta oma kodu õuele salvestusstuudio Black Ark.

Perry eksperimenteeris trummimasinate ja eri stuudioseadmetega. Lisaks relvalaskude ja klaasipurustamishelide kasutamisele ning loomahäälte sämplimisele puhus ta väidetavalt stuudios salvestiste master-lintidele kanepisuitsu, väites, et see muudab need paremaks. Perry oli esimene, kes hakkas reggea-lugudest tegema dub-stiilis versioone, rõhutades bassi, eemaldades teinekord vokaalosa ja lisades reverb-efekti, et luua õõnes, kajav heliruum.

Max Romeo, The Congos, The Heptones, Junior Murvin, The Clash, Paul ja Linda McCartney ning Bob Marley and the Wailers on ainult mõned artistid pikas rivis, kellega Perry koostööd tegi. Koostöö Wailersiga lõppes aga tüliga, kuivõrd Bunny Wailer väitis, et nad ei saanud Perryga tehtud albumite eest sentigi raha.

1983. aastal põletas Perry oma stuudio maha, sest oli veendunud, et see on kurjadest vaimudest vaevatud, kuid jätkas salvestamist kogu oma elu jooksul ning jätkas koostööd erinevate muusikutega, nende hulgas näiteks George Clinton, Moby, The Orb, Ari Up (The Slits) ja Beastie Boys.

Peale muusika oli Perry tuntud ka noorusliku ja kaootilise riietusstiili ning erinevate müstitsismi kalduvate mõtete poolest. Muu hulgas on ta öelnud, et on tulnukas teisest maailmast, kes elab kosmoses ja on Maa peal kõigest külaline. Keith Richards kirjeldas teda kunagi kui muusikamaailma Salvador Dali'd. "Ta on müsteerium. Maailm on tema instrument. Sa pead lihtsalt kuulama." Perry oli sügavalt usklik ja väitis, et Kristus on tema parim õpetaja.

Perry oli abielus kaks korda, esmalt Paulette Perry'ga, kellega nad lahutasid 1979. aastal, ja seejärel Mireille Rueggiga, keda ta kohtas 1989. aastal. Perry, Ruegg ja nende kaks last kolisid hiljem Šveitsi. Perryl oli lisaks veel neli last.