Kultuuriportaal soovitab: "Diana pulmapidu" ETV2-s

Sünopsis:

1981. aasta 29. juulil abielluvad Londonis Diana Spencer ja prints Charles. Ühes Norra väikelinna sööklas peavad samal päeval pulmapidu Liv (Marie Blokhus) ja Terje (Pål Sverre Hagen), vankris magamas nende tütar Diana. Printsessi nimekaimu elu on kahtlemata vähem glamuurne, aga kindlasti palju lõbusam. Näeme läbi Diana silmade tema vanemate tormilist abielu ja armastust, mis on tugev ka 30 aastat hiljem, kui abiellumas on Diana ise.

"Diana pulmapidu" on ETV2 eetris kolmapäeval, 1. septembril kell 21.30