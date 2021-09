Dovlatovi Päevad tähistavad tänavu nii kirjaniku kui ka festivali juubelit

Festivali kavas on nii nagu ka eelmistel aastatel esindatud erinevad kunstiliigid, mis annab võimaluse vaadelda Dovlatovi loomingut läbi kirjandus-, muusika- või teatriprisma. Programmis on loenguid ja etendusi, ekskursioone ja kontserte.

"Dovlatov hindas kõrgelt Dostojevski huumorit, ta pidas "Oakest" kõige naljakamaks asjaks, mida ta kunagi lugenud. Me otsustasime minna klassiku jälgedes – leida naljakat kõiges, mis meid ümbritseb, hajutada hirme iroonia abil," rääkis festivali kunstiline juht Jelena Skulskaja.

"Seepärast on meil palju veidrate pealkirjadega loenguid, mõned teatrietendused, irooniast küllastunud abstraktsete fotode näitus."

Skulskaja ütles, et nad avavad festivali kohas, kuhu püstitatakse Dovlatovi

mälestusmärk. Avamisel võtavad sõna festivali auesimees, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.

Festivali produtsent Igor Kotjuh kutsus üles mitte muretsema järjekordsest koroonaviiruselainest tingitud piirangute pärast.

"Sergei Dovlatovit oleks ilmselt lõbustanud fakt, et nähtamatu viirus suudab ära jätta olümpiamängud ja panna kinni piirid. Korraldajad on ohutusmeetmete peale mõelnud ja seetõttu on vastavalt valitsuse soovitustele festival planeeritud kammerlike ürituste sarjana," selgitas ta.

"Meie esinejad on peaaegu kõik Eestist, igaüks neist on oma ala tunnustatud spetsialist." Sellegipoolest on festivalil ka rahvusvaheline mõõde. Tallinnas esinevad vene kirjanduse soomendaja Jukka Mallinen ja vene moeloolane Marina Skulskaya. Peale selle toimub festivali raames telesild raamatupoega Globus (San Francisco, USA), millel osalevad kirjaniku lesk Jelena Dovlatova ning Sergei Dovlatovi sõbrad ja kolleegid kogu maailmast.

Festivali täielik kava ja info festivali kohta on saadaval Dovlatovi Päevade Facebooki lehel.