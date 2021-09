Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks saab Ivo Lille

Kultuuriministeeriumi muusikanõuniku konkursi võitis Ivo Lille, kes alustab tööd oktoobris. Lille on muusik, kultuurikorraldaja ja muusikapedagoog, praeguseni on ta Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli direktor.

"Muusika aitab toetada isiksuse kujunemist. Sellepärast on tähtis, et muusikavaldkond oleks tugev – seda nii Eestis kui ka rahvusvahelises vaates," ütles Lille.

"Muusikavaldkond on olemuslikult väga mitmekesine. Meil on pika ajalooga kõrgetasemelisi kollektiive, riigi asutatud organisatsioone ja mitmekesisust loovaid eraõiguslikke organisatsioone, kelle tegevussuunad ja eesmärgid on erinevad. Suurem kogukondlikkus aitaks ka riigil välja töötada muusikakultuuri kestlikkuse tagamiseks sobivaid rahastamismudeleid ja toetussüsteeme."

Muusikuna on Ivo Lille olnud tegev nii klassikalise kui ka rütmimuusika valdkonnas, osalenud paljude ansamblite ja orkestrite töös ning kirjutanud ja produtseerinud muusikat. Ta on olnud Eesti interpreetide liidu, Eesti jazziliidu, Eesti autorite ühingu, Eesti esitajate liidu liige ja mitme muusikaagentuuri juht.

Saksofonistina on Ivo Lille kaitsnud magistrikraadi Helsingi kunstiülikooli Sibeliuse akadeemias ning doktorikraadi Eesti muusika- ja teatriakadeemias, kus ta on olnud õppejõud. 2017. aastast on Ivo Lille Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli direktor.

Ivo Lille alustab kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna tööd 11. oktoobril.