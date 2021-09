As I Lay Dying esineb esimest korda Eestis

As I Lay Dying, kes jõuab Tallinnasse suurtuuri Two Decades of Destruction 2022 raames, on 20-aastase staažiga metalcore'i kooslus, kes on mänginud olulist rolli oma žanri ülemaailmses populariseerimises. Sellest ajast kuus aastat veetis bändi liider Tim Lambers aga vanglas.

"Olen tänulik, et mul on jälle võimalus minna tagasi tuurile ning toetuse eest, mida seni oleme tuuri Shaped By Fire raames saanud," sõnas Lambers. "Kui ma alustasin As I Lay Dyingu tegemist, ei suutnud ma kunagi ette kujutada, et meil on võimalus nõnda maailma näha ning nüüd läheme tagasi ka kohtadesse, mida julgen kutsuda teiseks koduks."

Dying Fetus jõuab Eestisse kolmandat korda viimase viie aasta jooksul ja keskendub oma muusikas ühiskondlikele teemadele ja poliitikale. Kui küsida liikmetelt, mis eesmärgiga nad seda teevad, on nende sõnul peale lihtlabase lõbu ka tähtis inimeste teavitamine.

Kolmandana astub laval üles Emmure, kelle laulusõnad on sageli mõjutatud popkultuurist ja kes on palju võtnud eeskuju 2000. aastate rap metal'i esteetikast.

Kontsert toimub 9. aprillil 2022.