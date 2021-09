Niguliste kirikus kõlab esiettekandes Pärt Uusbergi teos

Teksti autoriks on domiiklaste ordusse kuuluv Gregoire Laurent-Huyghues-Beaufond, kes elab praegu Lyoni lähedal La Tourette'i kloostris.

"Teos "Mon âme a soif" on sündinud tänu dominiiklaste kultuuripäevade tellimusele. Lugedes spetsiaalselt selleks festivaliks kirjutatud teksti, tärkas minus soov kirjutada teos ansamblile Vox Clamantis," rääkis Pärt Uusberg oma teosest. "Ühtlasi tundus, et see kuueks väikeseks osaks liigenduv tekst oleks hea materjal vokaalinstrumentaalteoseks. Luuletaja oli kirjutanud teksti nii ladina kui ka prantsuse keeles, millest viimase kõla haakus minu jaoks kuidagi täpsemalt teose õhustikuga. On olnud huvitav teekond selle teksti mõtestamisega ning põnev väljakutse kirjutada esimest korda muusikat prantsuskeelsele tekstile."

"Dominiiklaste vaimsus on olnud Eestimaa arenguga lahutamatult seotud XIII sajandist saadik ning on seda jätkuvalt," märkis ansambli Vox Clamantis kunstiline juht kontserdi kava tutvustades. "Meie kontserdikava püüab seda teekonda kaasa teha selles mõttes, et kõlab dominiiklaste liturgias igapäevane gregooriuse laul, dominiiklaste vaimsusega tugevalt seotud Guillaume de Machaut' missa ning sellesama vaimsuse lähedased õied kaasaegses eesti muusikas: Pärt Uusberg, Arvo Pärt, Helena Tulve ning Tõnis Kaumann."

Kontserti kannab otseülekandes üle Klassikaraadio ning see on nähtav dominiiklaste ordu Youtube'i kanalil.

Ülemaailmsed dominiiklaste kultuuripäevad Tallinnas algasid 1. septembril ning lõppevad 5. septembril. Tallinnas viibis ka dominiiklaste (Jutlustajate Vendade) ordu meister Gerard Francisco Timoner III, kes pühitses Missa katoliku katedraalis ning pidas loengu Theatrumi saalis.

Kultuuripäevade ajal on avatud dominiiklastest kunstnike näitus Katariina kirikus, dominiiklaste ajaloolise kloostri ristikäigus ja Theatrumi kohvikus. On toimunud loengud, ümarlauad ja töötoad Theatrumi saalis, hommiku- ja õhtupalvused (Laudes ja Vesper) Katariina kirikus, missad katedraalis ja Katariina kirikus. Theatrumi saalis toimunud Dante "Jumaliku komöödia" lugemine (Theatrumi näitlejad Lembit Petersoni juhendamisel) on järelkuulatav Klassikaraadio veebilehelt.