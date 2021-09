Europanorama toob kinolinale põneva valiku Euroopa ja Austraalia lühifilme

14.-16. septembril toob Europanorama 2021 projekt Artisesse põneva valiku Euroopa ja Austraalia lühifilme. Linateosed on jagatud kolmeks seansiks ja on vaatajaile tasuta.

Europanorama 2021 projekt esitleb valikut noorte Euroopa ja Austraalia filmirežissööride erinevatest stiilidest ja lähenemistest (animatsioon, eksperimentaalfilm, draama ja dokumentaalfilm). Kinos Artis tulevad ekraanile Iirimaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Rootsi, Norra, Belgia, Rumeenia ja Austraalia filmid.

Programm pakub pilguheitu kaasaegsele Euroopa filmitegemisele ning jõuab ekraanile koostöös Ljubljana rahvusvahelise lühifilmide festivali ja Transit Film Bazaariga.

Kokku tuleb näitamisele 18 filmi, mille hulgas on ka kaks pikemat: 60- ja 90-minutiline. Teemadering on kirev ja märkimisväärselt põnev: näiteks saab näha nii filmi plaatanipuust, kes rõõmustab oma lähedal asuvasse majja kolinud perekonna üle, filmi kahest üksikul saarel ärkavast inimesest, kes ei tea, kuidas nad sinna said ja kes on see teine inimene, kui ka Jaava saarel traditsioonilisse moslemiperre sündinud poisist, kes läheb geina oma paradiisi otsima Austraaliast.

Igal õhtul linastub 2-tunnise seansi jooksul 4-7 filmi ingliskeelsete subtiitritega.

PROGRAMM:

T 14.09 18:30-20:30 (Iirimaa)

K 15.09 18:30-20:30 (Prantsusmaa, Luksemburg, Rootsi, Norra, Belgia, Rumeenia)

N 16.09 18:30-20:30 (Austraalia)