Suri laulja María Mendiola

69-aastaselt lahkus Hispaania muusikaduo Baccara ja hiti "Yes Sir, I Can Boogie" laulja María Mendiola.

Laulja suri laupäeva hommikul Madridis oma pere keskel.

Uudise tegi teatavaks tema bändikaaslane Cristina Sevilla sotsiaalmeedias. "Mu armas Maria, imeline artist, aga eelkõige minu hea sõber lahkus täna meie hulgast," kirjutas ta. "Saan vaid olla tänulik kogu selle armastuse eest, mida sinult sain."

View this post on Instagram A post shared by BACCARA (@baccaraoficial)

Baccara pandi kokku aastal 1977 ning peagi võttis duo enda tiiva alla Suurbritannia plaadifirma RCA Records, andes neile esimeseks singliks loo "Yes Sir, I Can Boogie", mis sai ülemaailmseks hitiks.

Hiljem on laulu laulnud ka Sophie Ellis-Bextor, The Fratellis ja Goldfrapp ning sel suvel jõudis lugu taas edetabelitesse, kui sellest sai Šotimaa mitteametlik hümn Euroopa meistrivõistlustel jalgpallis.

Mendiola sõnul oli ta väga liigutatud, et laul pärast kõiki neid aastaid siiski inimesi puudutab. "Ma ei arvanud, et kunagi enam edetabelitesse jõuan. Ma pole enam noor, aga ilmselt näitab see, et oskan veel boogie'da," kommenteeris laulja.