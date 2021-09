ERM ja Raadi lennuväli võivad uuel aastal muinsuskaitse alla minna

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin ütles, et kui esmalt kaaluti Raadi militaarpärandi ja Eesti Rahva Muuseumi säilitamist eraldi, siis nüüd on lähtekohaks just muuseum ja kuidas see suhestub endise lennuväljaga.

"Raadi mälualana käsitleme nüüd Eesti Rahva Muuseumi uut peahoonet, vana stardirada, mille pikendus see on, lennuvälja kõige viimati rajatud kolme kilomeetri pikkust stardirada, neid ühendavaid ruleerimisteid ja seda ümbritsevaid kaponiire ehk muldkindlustusvalle," rääkis Martin.

Muinsuskaitseamet ootab eelnõule veel detsembriks tagasisidet Tartu vallalt. Vallavanem Jarno Laur kahtleb, kas nii suurt betoonist lennurada on mõistlik kaitsta mälestisena.

"Võib-olla siin mõistlik kompromissi või kokkuleppe koht ongi see, et me fikseerime selle, et need stardirajad ja lähedal asuvad kaponiirid on eksponeeritud, säilitatud. Ma ei kujuta ette, et me hakkame seda betoonrada käsitlema sama võtmes nagu Jaani kirikut ja palkama betooni parandamiseks muinsuskaitse litsentsiga ettevõtted."

Eesti Rahva Muuseumi ja Raadi lennuvälja ala, mis lähevad ilmselt muinsuskaitse alla Autor/allikas: Muinsuskaitseamet

Anni Martini sõnul on kõige olulisem kirja panna mälestise väärtused, nii saab ka näiteks 20 aasta pärast kõige paremini otsustada, kuidas Raadi lennuradasid säilitada.

"Meil ei ole praegu selget vastust, kuidas nende lennuradadega käituma peaks. Kas peaks seal püüdma hoida võimalikult kaua seda betoonist lennurada, mis ühest küljest on hästi iseloomulik militaarpärandile, aga samuti nõukogudeaegsele ehituskvaliteedile," selgitas Martin.

Küsimused on ka kohalikel maaomanikel. Südamekodud OÜ juhatuse liige Meelis Mälberg ütles, et järgmise aasta algul tahavad nad alustada 180 kliendile mõeldud hooldekodu ehitusega. Mälberg muretseb, et plaan võib nüüd muinsuskaitsetingimuste tõttu luhtuda.

"Ei oska karta, kustpoolt need nõuded tulevad. Kui ta võetakse kaitse alla, siis mingid piirangud tulevad. Muidu ta ei oleks ju kaitse all."

Anni Martin selgitas, et otsus ei mõjuta detailplaneeringuid, mis on kehtestatud enne Raadi mäluala mälestiseks tunnistamist. Martin loodab aasta lõpus eelnõu viia kultuuriministrile, kes teeb lõpliku otsuse.

"Ma julgeks küll eeldada, et kui me oleme selle eelnõu kultuuriministeeriumisse saatnud, siis ta on sellise mõne kuu, poole aasta või maksimum aasta küsimus, aga mitte enam aastate küsimus."